Berlin (ots) -2025 stehen wichtige politische und höchstrichterliche Entscheidungen an, mit denen die Deutsche Umwelthilfe (DUH) weitreichende Maßnahmen für Umwelt, Natur, Klima und Menschen durchsetzen kann. Wegweisende, bereits ergangene Urteile sind inzwischen rechtskräftig und in diesem Jahr vollstreckbar. Zudem wird die DUH neue Verfahren und Aktivitäten starten, mit besonderem Fokus darauf, wie Menschen in Deutschland von konkreten Maßnahmen profitieren. Über all das und welche Konsequenzen zu erwarten sind, informieren wir Sie gerne in einer digitalen Pressekonferenz zum Jahresauftakt.Neben dem Ausblick auf das Jahr werden wir Ihnen auch ein neues Rechtsverfahren vorstellen, mit dem wir einen staatseigenen, großen Konzern für Verstöße gegen das staatliche Umweltrecht zur Verantwortung ziehen.Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom. Auch für Interviews und Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Kolleginnen und Kollegen.Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin- Sascha Müller-Kraenner, BundesgeschäftsführerDatum:Mittwoch, 15. Januar 2025 um 10.30 UhrEinwahldaten:https://us02web.zoom.u...1785760906 (https://us02web.zoom.us/j/81785760906)