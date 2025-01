Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Anstieg der Gesamtrendite für die Aktionäre*: Verdoppelung von 20 % auf 40 % bis 2027 zur Steigerung des Shareholder Value.- Erhöhung der Dividende und Annullierung von Aktien: Für das Geschäftsjahr 2024 werden sich die Bardividenden im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln, und 2,56 % aller eigenen Aktien werden eingezogen.- Teilnahme am "Corporate Value-Up"- Programm: Geplante Teilnahme am südkoreanischen "Corporate Value-Up"-Programm im Jahr 2025.Coway Co., Ltd. die "Best Life Solution Company", hat die Ausweitung ihrer Aktionärsrückgabepolitik bekannt gegeben und damit ihr Engagement für die Steigerung des Shareholder Value und ein langfristiges, nachhaltiges Finanzwachstum bekräftigt.Die wichtigsten Punkte der erweiterten PolitikAb dem GJ 2024 wird Coway seine Gesamtrendite für die Aktionäre von 20 % auf 40 % erhöhen, eine Verpflichtung, die bis zum GJ 2027 gelten wird. Von dieser erhöhten Gesamtrendite für die Aktionäre werden 34 % für Bardividenden verwendet, während 6 % für die Einziehung eigener Aktien vorgesehen sind.Im Rahmen dieser jüngsten Verpflichtung plant Coway, bis Ende 2025 insgesamt 1.890.486 Aktien einzuziehen, was 2,56 % seiner eigenen Aktien entspricht. Die erhöhte Aktionärsrendite soll bis zum GJ 2027 beibehalten werden.Darüber hinaus wird Coway im Jahr 2025 am südkoreanischen "Corporate Value-Up"-Programm teilnehmen, um den Unternehmenswert zu steigern, wobei detailliertere Informationen im ersten Quartal 2025 öffentlich bekannt gegeben werden sollen.Gestärkte finanzielle GrundlagenDie Entscheidung, die Aktionärsrenditen zu erhöhen, spiegelt Coways gestärkte finanzielle Stabilität und geschäftliche Wettbewerbsfähigkeit wider, die das Unternehmen seit seiner Übernahme durch die Netmarble Group im Jahr 2020 erreicht hat.Vor der Übernahme sah sich Coway mit Herausforderungen konfrontiert, die sich aus einer Politik der Aktionärsrendite ergaben, die den freien Cashflow des Unternehmens überstieg. Diese Situation schränkte die finanzielle Flexibilität des Unternehmens ein und begrenzte die Investitionen in das Kerngeschäft und in Wachstumsinitiativen, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit des Kerngeschäfts geschwächt wurde.Seit der Übernahme hat Coway eine Kapitalallokationsstrategie umgesetzt, die die finanzielle Stabilität wiederherstellen und gleichzeitig das Wachstum fördern soll. Durch die Senkung der Gesamtrendite für die Aktionäre auf etwa 20 % konnte das Unternehmen in Schlüsselbereiche wie Forschung und Entwicklung, Marketing und Kundenzufriedenheit reinvestieren, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt verbessern und die Markenbekanntheit von BEREX steigern - alles im Sinne eines nachhaltigen Wachstums.Durch diese Bemühungen konnte Coway sein Wachstum steigern, was sich in der beeindruckenden Leistung von sechs aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Umsatz von über 1 Billion KRW niederschlug, trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie und der anhaltenden globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten.Coways Engagement für nachhaltiges WachstumAb dem Geschäftsjahr 2024, wenn sich die Wachstumsgrundlage des Unternehmens stabilisiert hat, hat Coway beschlossen, die Gesamtrendite für die Aktionäre von derzeit 20 % des konsolidierten Nettogewinns bis zum Geschäftsjahr 2027 auf 40 % zu erhöhen."Coway plant, die Ressourcen für die Rendite der Aktionäre, strategische Investitionen für nachhaltiges Wachstum und die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität innerhalb der Bandbreite der ausschüttungsfähigen Gewinne unter Berücksichtigung der internen und externen Geschäftsbedingungen einzusetzen", sagte Jangwon Seo, Geschäftsführer von Coway. "Wir werden auch in Zukunft eine aktionärsfreundliche Politik auf verschiedene Weise umsetzen."* Die Gesamtaktienrendite ist das Verhältnis des konsolidierten Nettogewinns,der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, durch Bardividenden, Aktienrückkäufeund Stornierungen.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway, "Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coway-kundigt-erweiterung-der-richtlinie-zur-aktionarsrendite-an-302346905.htmlPressekontakt:Sumin Park,Global PR Manager,sumin.park@coway.com,82-10-6816-0249Original-Content von: Coway Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155031/5945801