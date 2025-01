Die Volkswagen-Kernmarke VW hat am Donnerstag ihre Auslieferungszahlen für 2024 präsentiert. Während die Wolfsburger in den Wachstumsmärkten Nord- und Südamerika stark ablieferten, belastete weiterhin vor allem die Entwicklung in Fernost. Und so stand bei den Auslieferungszahlen auf Jahressicht unter dem Strich leichtes ein Minus zu Buche.Konkret brachte der Autobauer im Jahr 2024 insgesamt 4,8 Millionen Fahrzeuge an den Mann - 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Volkswagen begründet den Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...