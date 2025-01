Die Lufthansa-Aktie liegt am Donnerstag mit minus drei Prozent am MDAX-Ende, auf Wochensicht erreicht das Minus fast neun Prozent. Analysten rechnen mit Ergebnisbelastungen, Gewinnwarnung und Kurssturz. Bei der deutschen Airline überschlagen sich am Donnerstag die Nachrichten. Am Vortag meldete der Konzern eine Einstellungsoffensive für 10000 neue Mitarbeiter, die Hälfte davon in Deutschland. Gleichzeitig sickerte durch, dass der Konzern am kommenden Montag seinen lange geplanten Einstieg bei der ...

