Brüssel/Bonn (ots) -Die FDP-Verteidigungsexpertin und Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, rät dazu, Donald Trumps Aussagen zu Grönland und Panama mit mehr Abstand zu betrachten. Bei phoenix sagte Strack-Zimmermann: "Wir sollten nicht jeden Ächzer, den Trump macht, kommentieren und wir sollten wirklich erstmal ein bisschen flacher atmen und hören, was will er." Trump sei jemand, der "definitiv über Grenzen" gehe und wisse, "dass die Worte, die er sagt, geradezu ein kommunikatives Erdbeben auslösen und genau das will er." Trump wolle "Europa treiben", so die FDP-Politikerin und daran sei man in der EU selbst schuld. "Wir sind in seinen Augen in Europa Weicheier, deswegen sollten wir nicht nur seine Perspektive sehen, sondern endlich selber in die Gänge kommen."Mit Blick auf Grönland erklärte Strack-Zimmermann: "Grönland ist die Achillesferse für die Amerikaner geworden. Die natürliche Grenze des Eises, die verhinderte, dass Schiffe von Russland aus direkt in den Nordatlantik geraten konnten, schmilzt aufgrund des Klimawandels." Nun argumentiere Trump, er wolle nicht, dass dort etwas passiere. "Klug wäre natürlich, wenn Trump sagt: Die NATO muss sich gemeinsam darum kümmern, dass dieser Seeweg kontrolliert und verhindert wird, dass russische Boote in den Nordatlantik einmünden, das wäre eine Aussage", so Strack-Zimmermann. Statt die Dinge ständig aufgeregt zu diskutieren müsse man in Europa klarmachen: "Wir haben die NATO, die USA ist in der NATO, so wie 31 weitere Staaten, da muss das Vorgehen besprochen werden. Und die Staaten natürlich deutlich sagen: Bis hierher und nicht weiter", so die FDP-Verteidigungsexpertin.Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/u6VPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5945832