München (ots) -Spuren (SWR)Miniserie, Deutschland 2025 (4 x 45 Min.)Ab 7. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 15. Februar 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteEine junge Frau wird vermisst. Nach intensiver Suche wird ihre Leiche gefunden, erschlagen von einem Unbekannten. Kriminaloberrätin Barbara Kramer und ihr Team beginnen die Suche nach dem Täter. Schnelle Erfolge bleiben verwehrt, obwohl das Team auf eine vielköpfige Sonderermittlungseinheit anwächst und hunderte von Spuren sichert. Dann muss sich die Soko mit einem zweiten Mord auseinandersetzen.Teamarbeit, Beharrlichkeit, akribische Recherchen - immer getrieben vom unbedingten Willen, Verbrechen aufzuklären: Mit Nina Kunzendorf und Tilman Strauß in den Hauptrollen erzählt die Miniserie, wie mit ausdauernder Polizeiarbeit Licht ins Dunkel um die Morde an zwei jungen Frauen gebracht wird. "Spuren", inspiriert von zwei realen Kriminalfällen aus dem Jahr 2016 in Südbaden, ist ein spannender fiktionalen Polizeifilm, in dem die glaubwürdige Darstellung der Ermittlungsarbeit im Mittelpunkt steht.Was bewegt Deutschland? (NDR/RBB)Dokumentation, Deutschland 2025 (60 Min.)Ab 15. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 17. Februar 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteAm 23. Februar 2025 finden in Deutschland vorgezogene Bundestagswahlen statt. Welche Themen beschäftigen die Menschen vor dieser Wahl? Was denken sie über die Wirtschaftskrise, die Chancen und Risiken der Migration sowie über die Rolle Deutschlands in einer zunehmend polarisierten und durch Krieg geprägten Welt?Die tagesthemen-Moderator:innen Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni reisen in den Wochen vor der Wahl durch unser Land. In Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Prominenten wollen sie sich ein Bild machen, wie es den Deutschen vor der Wahl geht. Die persönlichen Eindrücke von Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni werden ergänzt durch eine eigens für den Film in Auftrag gegebene Infratest-dimap-Umfrage zu den wichtigsten Themen der Bundestagswahl.Derbies - Die größten Fußballspiele der Welt (NDR)Reportage-Reihe, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 1. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 5. Februar 2025 | 23:05 Uhr | Das ErsteDie Reportage-Reihe schaut auf Stadtduelle großer Fußballvereine in aller Welt:Folge 1: Das Old Firm in Glasgow (Glasgow Rangers vs. Celtic Glasgow) - Clash der ReligionenFolge 2: Das Stadtduell in Hamburg (Hamburger SV vs. FC St. Pauli) - das politische DerbyFolge 3: Der Superclásico in Buenos Aires (River Plate vs. Boca Junior) - Duell Arm gegen ReichIm Mittelpunkt stehen nicht die Fußballspiele allein, sondern es geht auch um die Verwurzelung in der Bevölkerung, um Popkultur, um Geschichte. Woher kommt die Rivalität? Wie ist sie entstanden? Welche Rolle spielt Religion? Welche Rolle die Wirtschaft? Oder sogar der Kontinent? Welchen Einfluss hat das Derby auf die Kultur innerhalb einer Stadt, eines ganzen Landes? Wie wurden Menschen zu Fans ihrer Clubs? Und wie prägt der Verein ihre Identität?ARD Debüt: Sprich mit mir (RBB)Spielfilm, Deutschland 2023 (70 Min.)Ab 2. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 2. Februar 2025 | 23:35 Uhr | Das ErsteKaro (Alina Stiegler) ist frisch getrennt und kämpft mit der nicht vorhandenen Beziehung zu ihrem Vater. Mit ihrer Mutter Michaela (Barbara Philipp) reist sie nach Rügen. Was als spontaner Trip beginnt, entpuppt sich schnell als Reise in die Vergangenheit zweier Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Michaela will Ablenkung, Karo will Ruhe. Im Hotel lernen sie den frisch geschiedenen Jochen (Peter Lohmeyer) und seine Teenager-Tochter Marie (Pearl Graw) kennen. Für Michaela ist Jochen ein Urlaubsflirt und für Karo könnte er die Antwort auf all ihre Fragen und Sehnsüchte sein, Marie hingegen der Spiegel einer Jugend, die Karo nie hatte. Alte Wunden werden aufgerissen.Y-Kollektiv (HR/ Radio Bremen)Reportagen, Deutschland 2025 (20-30 Min.)Immer montags | in der ARD MediathekAb 3. Februar 2025: Tattoos - Ist das Kunst oder macht das Krebs? (HR)Eine aktuelle Studie aus Schweden liefert Hinweise darauf, dass Menschen mit Tattoos einem höheren Risiko ausgesetzt sind, bösartige Tumore des Lymphsystems zu entwickeln. Reporterin Laura Kipfelsberger ist selbst tätowiert und will daher wissen: Was habe ich da unter der Haut? Muss ich mir Sorgen machen?Ab 24. Februar 2025: Y-History - Auf Diät Forever? (AT) (Radio Bremen)Kalorien zählen gehört für Reporterin Helena Brinkmann seit ihrer Jugend zum Leben. Die Kalorie ist heute untrennbar mit dem Begriff "Diät" verbunden. Wie konnte es dazu kommen? Helena findet heraus: Die vermeintlich neutrale Maßeinheit für den Brennwert von Nahrung wurde für politische Zwecke benutzt, vermarktet und missinterpretiert. Ihre Geschichte erzählt viel über Macht, Politik und Rollenbilder.Krieg im Kopf - Das Trauma der Soldaten (SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 4. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 6. Februar 2025 | 01:05 Uhr | SWR FernsehenFür Ex-Elitesoldat Daniel wird jeder Gang durch die Fußgängerzone zur Extremsituation - ständig scannt er die Umgebung nach Attentätern oder Heckenschützen. Diagnose: Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Im Ersten Weltkrieg nannte man psychisch verletzte Soldaten "Kriegszitterer" und erprobte drastische Therapien. Wie geht die Bundeswehr heute mit Traumata um?Gruschel mich! Die studiVZ-Story (NDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (60 Min.)Ab 5. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 19. Februar 2025 | 22:30 Uhr | NDR FernsehenWas wurde eigentlich aus studiVZ? Millennials und die Gen Z erinnern sich: Das war dieses soziale Netzwerk, auf dem plötzlich alle Studis und Schüler angemeldet waren - noch bevor es Facebook in Deutschland gab. Zeitweise waren rund 17 Millionen Deutsche in den VZ-Netzwerken registriert - und das in den Nullerjahren!Doch die eigentliche, irrsinnige Geschichte passierte hinter den Kulissen: Das von zwei Mittzwanzigern in Berlin gegründete Start-Up, stieg im Rekordtempo zum größten sozialen Netzwerk Deutschlands auf und der US-Konkurrent Facebook machte den studiVZ-Gründern eines der größten Angebote aller Zeiten. Doch es kam anders als gedacht: Auf einen Aufstieg wie im Rausch folgte ein dramatischer Absturz. Es geht um Skandale, persönliche Verlustgeschichten und die Frage: Hatten die studiVZ-Gründer alles nur geklaut?Baustelle Zukunft (SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (45 Min.)Ab 6. Februar 2025 | in der ARD MediathekIn der heißen Phase des Bundestagswahlkampfs zeigt die Reportage die wichtigsten Themen, die Deutschland in den kommenden Jahren anpacken muss - und zwar konsequent aus der Perspektive der Generation zwischen 25 und 40 Jahre: Wie wollen sie wohnen? Welche Mobilitäts-Angebote brauchen sie? Wer sichert ihre Arbeitsplätze? Es geht nicht um Kandidaten und Koalitionsoptionen, sondern um einen filmischen Zugang zu Streitfragen, die die Wählerinnen und Wähler in Zielgruppe bewegen. Und nicht zuletzt geht es um konkrete Lösungsansätze.Bundesvibe (WDR)Reportage, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 8. Februar | in der ARD MediathekWas beschäftigt die Menschen in Deutschland kurz vor der Bundestagswahl? Was fordert sie in ihrem Alltag heraus und beeinflusst ihre Wahlentscheidung? Eines der zentralen Wahlkampfthemen ist die lahmende Wirtschaft: Die Menschen sind direkt betroffen von hohen Preisen, Sorgen um den Arbeitsplatz, Angst vor Abstieg. Was erwarten Wähler:innen von der Politik? Und was sind sie bereit zu tun, damit es in Deutschland wieder aufwärts geht? Wir treffen Menschen aus unterschiedlichen Regionen und mit verschiedenen Perspektiven: in Unternehmen, die unter den hohen Energiepreisen, Fachkräftemangel oder Bürokratie leiden, aber auch unter der Notlage in den Kitas, die zu hohen Krankenständen bei Eltern führt. Und wir sprechen mit Menschen, die Bürgergeld beziehen und denen die hohen Lebenshaltungskosten täglich zu schaffen machen.Die Vertrauensfrage - Wer kann Deutschland regieren? (WDR)Dokumentation, Deutschland 2025 (60 Min.)Ab 10. Februar 2025 | ARD MediathekLineare Ausstrahlung: Ab 10. Februar 2025 | 20:15 Uhr | Das ErsteBundestags-Wahlkampf 2025 - das bisher kürzeste, intensivste und wohl auch kontroverseste Rennen um das Kanzleramt. Fast alle der im Bundestag vertretenen Parteien haben einen eigenen Kandidaten, eine eigene Kandidatin aufgestellt, brisante Themen gibt es reichlich. Aber vor allem wird es um eines gehen: Vertrauen. Denn immer weniger Wählerinnen und Wähler glauben, was die Parteien vollmundig versprechen.Die Dokumentation setzt an dem Abend an, der mit Donald Trumps Wahlsieg begann und mit dem Bruch der Ampelkoalition endete. Die Filmemacher Stephan Lamby und Christian Bock haben alle Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien seitdem begleitet. Sie waren an Bord von Regierungsfliegern, mit Spitzenkandidaten im politischen Berlin und in heimatlichen Wahlkreisen unterwegs.Albtraum IS - Ein Vater kämpft um seine Familie (SWR)Dokumentation, Deutschland 2025 (30 Min.)Ab 11. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 11. Februar 2025 | 21:45 Uhr | Das ErsteDezember 2024: Das Assad-Regime ist gestürzt. Aber Tausende ehemalige Mitglieder der Terrororganisation IS sitzen weiterhin in Gefängnissen kurdischer Milizen im Nordosten Syriens. Darunter rund 30 deutsche Staatsbürger. So wie der Sohn von Rentner Werner P. aus Baden-Württemberg: Dirk ging 2015 zum IS, bekam nach eigenen Angaben zunächst eine Kampfausbildung und arbeitete dann im medizinischen Bereich. 2017 floh er, wurde von kurdischen Milizen festgenommen. Seitdem sitzt er im Gefängnis, ohne jeglichen Prozess. Dirks syrische Frau und sein heute achtjähriger Sohn sind in der Türkei gestrandet. Werner versucht seit Jahren verzweifelt, seine Familie nach Deutschland zu holen. Sein Sohn habe sich zwar schuldig gemacht, doch er werde sich der deutschen Justiz stellen. Im Gefängnis drohe eine erneute Radikalisierung oder gar eine Erstürmung durch IS-Kämpfer. Report Mainz begleitet den Fall seit mehr als sechs Jahren und fragt auch nach der Verantwortung der Bundesregierung.Die Seenotretter (NDR/Radio Bremen)Doku-Serie, Deutschland 2025 (10 x 30 Min.)Ab 12. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 14. Februar 2025 | 21:15 Uhr | NDR FernsehenMayday! Feuer auf dem Schiff, Mann über Bord, Infarkt auf dem Meer oder Segler auf Grund: Die Seenotretter helfen bei Wind und Wetter. Einsatzbereit rund um die Uhr, können sie jederzeit auf Nord- und Ostsee Hilfe leisten und Menschenleben retten. Für die zehnteilige Doku-Serie "Die Seenotretter" hat sich die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) erstmals monatelang auf ihren gefährlichen Einsätzen mit der Kamera begleiten lassen. Über einen Zeitraum von 16 Monaten fahren Videojournalisten immer wieder mit den Seenotrettern hinaus. Außerdem dokumentieren fest installierte Kameras (GoPros) auf den Rettungskreuzern und -booten sowie Bodycams das Geschehen. Die multiperspektivischen Aufnahmen lassen die Zuschauenden hautnah auf dem Meer dabei sein.Der Kinderpsychiater - Die Macht des Dr. Winterhoff (WDR/SWR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 30 Min.)Ab 12. Februar 2025 | 18:00 Uhr | in der ARD MediathekMichael Winterhoff ist wohl der berühmteste Kinderpsychiater Deutschlands. Über Jahrzehnte behandelte er Kinder und Jugendliche, prägte mit seinen Thesen die Erziehungsdebatte in Deutschland und wurde zum Bestsellerautor. Mittlerweile ist Dr. Winterhoff wegen gefährlicher Körperverletzung in 36 Fällen angeklagt. Der Prozess soll im ersten Quartal 2025 vor dem Landgericht Bonn eröffnet werden.Die Doku-Serie beleuchtet, wie Michael Winterhoff in der Öffentlichkeit zum Star wurde, wie er Kinder und Jugendliche mit Medikamenten ruhiggestellt haben soll und warum niemand den Arzt aufhielt. Wie konnte ein einzelner Kinderpsychiater über Jahrzehnte hinweg so viele Kinder behandeln, ohne dass zuständige Behörden, Jugendämter oder Heimbetreiber stärker hinterfragten, was dabei genau geschah? Welche langfristigen Folgen hatte das "System Winterhoff" auf die jungen Patientinnen und Patienten?Money Maker: Nicole Büttner - Mit künstlicher Intelligenz ganz nach oben (SWR)Dokumentation (30 Min.)Ab 19. Februar 2025 | in der ARD MediathekSie sieht sich selbst als "Tech-Optimistin": Nicole Büttner gehört zu den bekanntesten und gefragtesten KI-Expertinnen in Deutschland. Auf dem internationalen Parkett setzt sie mit Leidenschaft neue Maßstäbe.Die Tochter eines Arztes und einer Hebamme aus Jamaika fühlt sich in der Schule lange als Außenseiterin: Zu gut die Noten, zu anders ihr Aussehen. Doch nach dem Studium an der renommierten Hochschule in St. Gallen und Stationen in London und Paris steht ihr die Welt offen: Sie entscheidet sich für eine Vermögensverwaltung in Paris, erlebt am ersten Arbeitstag die Lehman-Brothers-Pleite. Es folgt ein Jahr an der Elite-Universität Standford, anschließend heuerte sie beim späteren Wirtschafts-Nobelpreisträger Paul Milgrom an. Nach der Rückkehr aus den USA gründet sie ihr eigenes Unternehmen "Merantix Momentum" und startet damit richtig durch. Ihr Ziel: Künstliche Intelligenz in Deutschland groß zu machen. "Money Maker" erzählt die außergewöhnliche Entwicklung dieser Unternehmerin und bietet Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz.Families like ours (ARD Degeto Film)Near-Future-Serie, Dänemark/Frankreich/Norwegen/Schweden (7 x 50 Min.)Ab 21. Februar 2025 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 21. Februar 2025 | ab 23:10 Uhr | Das ErsteMitten in einer unaufhaltsamen Klimakatastrophe kämpfen sechs Menschen um ihre Zukunft und alles, was ihr Leben ausmacht. Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg entwirft in der siebenteiligen Dramaserie ein Worst-Case-Szenario für seine dänische Heimat, die durch den Anstieg des Meeresspiegels buchstäblich untergeht: Die junge Laura (Amaryllis August), ihre Patchworkfamilie und ihr Freund Elias (Albert Rudbeck Lindhardt) stehen für eine Wohlstandsgesellschaft, die auf dem Weg ins Ungewisse zerbricht und die Solidarität anderer benötigt. Der Erfolgsregisseur und Autor Thomas Vinterberg versammelt in seinem exzellenten Cast preisgekrönte Schauspielikonen aus der von ihm geprägten Dogma-Bewegung, u. a. Paprika Steen, Helene Reingaard Neumann, Nikolaj Lie Kaas und Magnus Millang.Crime Time: Tatort Klinikbett - Die Verbrechen des Arztes Philipp G. (NDR/SWR)True-Crime-Reihe (3 x 30 Min.)Ab 26. Februar 2025 | in der ARD MediathekLange nach ihrem Aufenthalt im Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld erhalten einige Patientinnen einen Anruf der Polizei. Sie erfahren, dass es von ihnen Videos gibt: Der Assistenzarzt Philipp G. betäubte sie in seinen Nachtschichten mit Propofol, um sie zu vergewaltigen. Seine Taten filmte er, es existieren mehr als 200 Videodateien. Bislang weiß man von mindestens 30 Opfern allein in diesem Krankenhaus.Wie konnte der Assistenzarzt Philipp G. ein solches Doppelleben führen? Der Fall ist bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet. Noch immer kämpfen die geschädigten Frauen um Gerechtigkeit. Die Doku-Serie fragt: Warum konnte ein Täter nachts Frauen in einem Krankenhaus sedieren und vergewaltigen? Und weshalb wurde bis heute niemand zur Rechenschaft gezogen?Noch kein BildOlaf Scholz - Schicksalsjahre eines Kanzlers (RBB/NDR/SWR)Doku-Serie, Deutschland 2025 (3 x 25 Min.)Ab 27. Februar 2025 | in der ARD MediathekOlaf Scholz' Paukenschlag, die Entlassung seines Finanzministers Christian Lindner, hat ungläubiges Staunen ausgelöst. Scholz ließ nicht nur die Ampel-Koalition platzen - auch die Maske des emotionslos-kühlen Technikers der Macht zerbarst an diesem Abend. Einen Kanzler, der seinen Minister öffentlich "kleinkariert" nennt, hatte es noch nicht gegeben. So kannte Deutschland seinen Kanzler nicht. Kannte es ihn überhaupt? Wer steckt hinter diesem "Technokraten", "Scholzomaten", Hanseaten, der Gefühlsregungen allenfalls über sein "schlumpfiges Grinsen" (Markus Söder) mitteilt? Dieser Frage widmet sich das Team der "Schicksalsjahre", das mit Serien u. a. über Angela Merkel große Erfolge gefeiert hat.