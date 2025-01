Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Belastet durch eine gestiegene Inflationsrate haben die Kurse deutscher Staatsanleihen diese Woche nachgegeben, so die Börse Stuttgart.Die Teuerungsrate in der Eurozone sei wie von Analysten erwartet von 2,2% auf 2,4% gestiegen. Robuste Konjunkturdaten aus den USA würden ebenfalls den Markt belasten, weshalb Marktbeobachter die Erwartungen an weitere Zinssenkungen seitens der Fed dämpfen würden. Auch Daten vom Arbeitsmarkt sprächen gegen baldige Zinssenkungen, da die Zahl der offenen Stellen im Dezember stärker gestiegen sei als erwartet. ...

