Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) konnte sich im Dezember mit einer Wertminderung in Höhe von 0,1% in einem nachgebenden Marktumfeld gut behaupten, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei es zu Kursverlusten bei Staatsanleihen sowie bei Unternehmensanleihen hoher Bonität gekommen, da das Kapitalmarktzinsniveau deutlich angestiegen sei. Hochzinsanleihen hätten sich besser halten können, da sich die Zinsdifferenz zu Anleihen hoher Bonität verringert habe. Bei den für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds habe ein ausgewogenes Verhältnis von Fonds mit negativem Ergebnis und Fonds mit positivem Ergebnis vorgelegen. Den deutlichsten Verlust in Höhe von 1,6% habe der von Ariel Bezalel verantwortete Jupiter Dynamic Bond ESG aufgewiesen. Dagegen hätten insbesondere der von Nicolas Schmidlin und Marc Profitlich mit Ausrichtung auf Spezialsituationen verwaltete Alternative Balanced Income Fund mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,6% und der von Laurent Kenigswald verantwortete Butler Credit Opportunities Fund mit einer Wertsteigerung in Höhe von 0,7% erfreut. ...

