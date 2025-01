München (ots) -Auch in dieser Woche hat Moderator Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?" wieder eine bunte Mischung Prominenter zum Wettraten zu Gast. Mit engagierter Unterstützung ihrer Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton legen sich die Stars mit viel Spaß ins Zeug, um Quizfragen wie diese richtig zu beantworten:Welche Comic-Serie feiert 2025 ihren 75. Geburtstag?a) Asterixb) Peanutsc) Lucky LukeFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Spaß-Duell: In seinem Liveprogramm "Schnee, der auf Ceran fällt" wird laut Torsten Sträter "ein Abend wie ein Verkehrsunfall, aber mit einem Auto aus Frottee" geboten. Sein komödiantischer Mitfahrer beim Rateduell ist Christoph Maria Herbst. Der Schauspieler gibt zu Protokoll, dass er in seinem aktuellen Kinofilm "Der Spitzname" alle Stunts selbst gespielt habe. Das lässt einen rasanten Ratewettkampf erwarten.· Koch-Duell: Der Sternekoch Ali Güngörmüs stammt aus einem kleinen anatolischen Dorf und machte später seine Kochausbildung in Deutschland. Seine Rategegnerin, die Schweizerin Meta Hiltebrand, wuchs im beschaulichen Örtchen Bülach auf, bevor sie sich in Zürich zur Köchin ausbilden ließ. Heute sind beide Starköche mit eigenen Restaurants. Bei "Wer weiß denn sowas?" suchen sie nun nach dem perfekten Rate-Rezept.· Fußball-Duell: Mit Stefan Kuntz und Fredi Bobic treten zwei ehemalige Fußballspieler zum fairen Ratewettkampf auf den Platz. Gemeinsam wurden sie 1996 Europameister und sind heute primär als Funktionäre erfolgreich. Wer macht in diesem Duell die meisten Quiz-Tore?· Berliner-Duell: Der Moderator Wolfgang Lippert ist gebürtiger Berliner und sang erfolgreich "Erna kommt". Sein Rateduell-Gegner Jürgen von der Lippe stammt zwar aus dem nordrhein-westfälischen Kreis Lippe, lebt allerdings seit über 50 Jahren in Berlin und sang bei den "Gebrüdern Blattschuss."· Tatort-Duell: Sie lernten sich am Frankfurter Schauspielhaus kennen, verliebten sich, lebten über 25 Jahre lang zusammen, ermittelten beide für den "Tatort" und trennten sich in Freundschaft. Bei "Wer weiß denn sowas?" treffen sich die Schauspielerin Margarita Broich und ihr Kollege Martin Wuttke nun zum fröhlichen Wettraten wieder.Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick:Montag, 13. Januar: Torsten Sträter | Christoph Maria HerbstDienstag, 14. Januar: Ali Güngörmüs | Meta HiltebrandMittwoch, 15. Januar: Wolfgang Lippert | Jürgen von der LippeDonnerstag, 16. Januar: Stefan Kuntz | Fredi BobicFreitag, 17. Januar: Martin Wuttke | Margarita BroichHätten Sie gewusst, dass ...die "Peanuts" 2025 ihren 75. Geburtstag feiern?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5945859