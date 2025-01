Diese Termine erwarten uns am Freitag:Sainsbury und Delta Air Lines legen am 10. Januar ihre Quartalszahlen vor. Gleichzeitig stehen weltweit relevante Wirtschaftsindikatoren im Fokus. Außerdem: Aktuelle Entwicklungen zum Windenergieausbau in NRW sowie die Winterklausur des CDU-Bundesvorstands in Hamburg. TERMINE UNTERNEHMEN08:00 GBR: Sainsbury, Q3-UmsatzUSA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen Aktien TOP 30 Aktien-Trends auf BörsennewsTERMINE ...

