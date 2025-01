Berlin (ots) -Eine große Stellschraube, an der der Motorsport bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz drehen will, sind die genutzten Kraftstoffe. In der Formel 1 wird schon seit mehreren Jahren mit Super E10 gefahren, also einem Benzin mit 10-prozentiger Bioethanolbeimischung, das europaweit an den Tankstellen zu finden ist. Auch in anderen Motorsportklassen steht der Klimaschutz beim Rennsport im Fokus.So fährt der Rennstall des ehemaligen Fußballprofis- und Nationalspielers Max Kruse mit dem "Max Kruse Racing Team" beispielsweise die Nürburgring Langstrecken Serie, sowie das 24h Rennen am Nürburgring und verwendet dabei den Kraftstoff E20 Blue Gasoline, also Benzin mit einer 20-prozentigen Bioethanolbeimischung. Neben dem Porsche 992 GT3 Cup gehen auch der Golf GTI Clubsport 24h, der Golf GTI TCR, sowie der Audi RS3 LMS mit dem Biokraftstoff E20-Blue Gasoline an den Start.Im Rahmen von Europas größtem Kongress für nachhaltige Mobilität, "Kraftstoffe der Zukunft 2025"/ "Fuels of the Future 2025" wird das Max Kruse Racing Team seinen Porsche 992 GT3 Cup im Foyer des Kongresses als Anschauungsobjekt aus der Praxis ausstellen und einen Vortrag über E20 im Automobilsport präsentieren. Dazu laden wir Sie als Pressevertreter herzlich ein. Der Vortrag des Fahrers, Mitinhabers & Gründers des Max Kruse Racing TeamsBenny Leuchter: "Performance-Potenzial nachhaltiger Ottokraftstoffe am Beispiel E20 - Vom Rennsport auf die Straße"findet ab 10.30 Uhr im CityCube der Messe-Berlin,Messedamm 26, 14055 Berlin imRaum M4 - M5 mit anschließendem Fototermin mit Max Kruse & Benny Leuchter am Porsche 992 Cup ab ca. 11:30 Uhr im Foyer des CityCube Berlin statt.Anmeldungen erfolgen bitte bis zum 17. Januar 2025 unter presse@bdbe.de. Journalisten und Journalistinnen, die Interesse daran haben, auch die anderen Vorträge im Bioethanol-Forum ab 9:00 Uhr oder andere Sessions zu verfolgen, können mit ihrem Presseausweis zusätzlich sämtliche Veranstaltungen des Fachkongresses kostenfrei (Vorlage des Presseausweises notwendig) besuchen. Das aktuelle Programm finden Sie hier https://www.fuels-of-the-future.com/en/programme/programme-overview.Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertritt branchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen und -verbände, deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zur industriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und aller Co-Produkte reicht. Zu den Co-Produkten zählen DDGS, CDS, biogene Kohlensäure, Gluten, Hefe, Biomethan und organischer Dünger. Für Kraftstoffanwendungen, für Getränke oder den industriellen Bereich wird unterschiedlich klassifiziertes Bioethanol aus Futtergetreide, Zuckerrüben oder biogenen Abfall- und Reststoffen produziert. In Deutschland enthalten die derzeit an Tankstellen angebotenen Benzinsorten zwischen 5 % und 10 % zertifiziert nachhaltiges Bioethanol.Pressekontakt:Christine Kroke030 301 29 53-13presse@bdbe.dewww.bdbe.dewww.e10tanken.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73390/5945875