Las Vegas (ots) -Narwal, führend in intelligenter Hausreinigung, enthüllt auf der CES 2025 die neue Flow-Serie sowie weitere bahnbrechende Saugroboter-Technologien. Mit dem Motto "Clean Science, Intelligent Technology" setzt Narwal auf innovative Lösungen wie die verlängerten Wischer des Freo Z10 Ultra. Die Flow-Serie und der Freo Z10 bieten eine smarte Reinigung bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand.Highlights der CES 2025-Innovationen:- Flow-Serie: Mit der FlowWash-Technologie, Turbo-Teppichreinigung und EdgeReach bietet sie eine doppelt so hohe Reinigungsleistung als der Branchendurchschnitt. Das System hantiert geschickt mit Frisch- und Schmutzwasser für makellos gewischte Böden.- Freo Z10 Ultra: Ausgestattet mit 8N Abwärtsdruck und 180 Umdrehungen/Minute reinigt er selbst hartnäckigen Schmutz mühelos. Der Freo wurde speziell für maximale Effizienz und Komfort entwickelt.- CES Innovation Award: Der Freo Z Ultra, ausgezeichnet für herausragende Technologien, bekräftigt Narwals Vorreiterrolle im Bereich der Reinigungsroboter."Der wichtigste Aspekt von Narwals Produkten ist es, das tägliche Leben durch intelligentes Design und maximalen Komfort zu vereinfachen und zu verbessern", betonte Junbin Zhang, CEO von Narwal.Pionierarbeit in Sachen smarte ReinigungNarwal beeindruckt weltweit mit Innovationen wie haarverhedderungsfreien Bürsten, der effektiven Hindernisvermeidung oder einer äußerst geringen Lautstärke des Roboters. Mit über 700 Forschern hat das Unternehmen zahlreiche technische Durchbrüche erzielt und prestigeträchtige Preise wie den Edison Gold Award gewonnen.Erleben Sie Narwal live auf der CES 2025Die neuesten Innovationen und Produkte können Sie am Narwal-Stand (Stand-Nr. 51932) auf der CES 2025 entdecken. Sie finden Narwal in der Halle A-D, Ebene 2, im Venetian Expo in Las Vegas. Die CES 2025 findet vom 7. bis 11. Januar 2025 statt. Weitere Informationen dazu auf der offiziellen Narwal-Website.Über NarwalAls einer der Top-5-Hersteller von Reinigungsrobotern erzielte Narwal einen Umsatz von 200 Millionen US-Dollar innerhalb von zwei Jahren. Investoren wie Sequoia Capital und Tencent unterstützen das Unternehmen, das kontinuierlich mit zweistelligen Wachstumsraten glänzt.Pressekontakt:Yunpeng Zhaoyunpeng.zhao@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/5945890