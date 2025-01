© Foto: Unsplash

Toyota Motor Corporation setzt ein starkes Zeichen in der Raumfahrtbranche und investiert 7 Milliarden Yen (44 Millionen US-Dollar) in das japanische Raketen-Startup Interstellar Technologies.In einer spektakulären Ankündigung gab Interstellar Technologies Inc. am Dienstag bekannt, dass Toyota über seine Tochtergesellschaft und Forschungseinheit Woven by Toyota einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum des Unternehmens leistet. Mit der Investition sichert sich der Autobauer einen Sitz im Vorstand des Startups Interstellar und stärkt damit seine strategische Position in einem Markt, der zunehmend von Giganten wie Elon Musks SpaceX dominiert wird. Japans Raumfahrtindustrie auf dem Prüfstand Die …