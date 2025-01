US-Regierung soll Bitcoin verkauft haben - was ist dran an den Gerüchten?

In der Kryptoszene kursieren derzeit massive Gerüchte: Die US-Regierung habe Bitcoin im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar verkauft - nur wenige Tage bevor der kryptofreundlicher Präsident Donald Trump ins Amt tritt. Ein klarer Angriff auf den Markt oder nur heiße Luft?

Verkauf von 69.000 Bitcoin: Gerücht oder Realität?

Auslöser der Spekulationen war eine auffällige Wallet-Bewegung. Laut Daten auf der Blockchain hat sich der Kontostand einer US-Regierungs-Wallet drastisch verändert. Der Verdacht: Die beschlagnahmten Bitcoin aus dem Silk-Road-Fall könnten verkauft worden sein. Dabei hatte das US-Justizministerium erst kürzlich grünes Licht für den Verkauf von Bitcoin im Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar gegeben.

JUST IN: US government cleared to sell 69,370 bitcoin worth $6.5 billion seized from Silk Road, a federal judge ruled. pic.twitter.com/dGB7S9iO8T - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 9, 2025

Auf Plattformen wie Arkham, die On-Chain-Daten bereitstellen, scheint jedoch alles unverändert zu sein. Die Gerüchte könnten also unbegründet sein. Einige Analysten halten es für unwahrscheinlich, dass die US-Regierung ihre gesamten Bestände in einem Zug verkauft hat - besonders da solche Verkäufe in der Vergangenheit über Wochen gestreckt wurden.

Einfluss auf den Bitcoin-Kurs

Nach Bekanntwerden der Gerüchte kam es zu einem deutlichen Rückgang des Bitcoin-Kurses. Von einem Höchststand bei 12.000 US-Dollar fiel der Preis in kurzer Zeit spürbar. Während kurzfristig Panik im Markt herrscht, sehen viele Analysten genau darin eine Chance. Historisch betrachtet markiert eine Phase intensiver Unsicherheit häufig einen Wendepunkt.

Dramatischer Rückgang im Kurs, Quelle: Coinmarketcap

Die technische Analyse zeigt ein interessantes Muster: Bitcoin bewegt sich in einer symmetrischen Dreiecksformation. Diese Konsolidierung könnte in den kommenden Wochen zu einer entscheidenden Kursbewegung führen - entweder nach oben oder weiter nach unten.

Langfristige Perspektive

Ob die Gerüchte stimmen oder nicht, der langfristige Ausblick bleibt spannend. In elf Tagen tritt ein Präsident ins Amt, der Bitcoin- und Krypto-Projekte stärker fördern möchte. Gleichzeitig bleiben wichtige Unterstützungszonen im Fokus. Sollte Bitcoin diese verteidigen, könnte sich der Markt bald stabilisieren.

Trotz der aktuellen Unsicherheit deuten Daten auf eine weitergehende Akkumulation durch Wale hin. Große Wallets mit Beständen zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoin verzeichnen weiterhin Zuwächse. Auch das MVRV Z-Score-Modell signalisiert, dass Bitcoin und Ethereum in diesem Zyklus noch weit von einer Überbewertung entfernt sind.

Die Gerüchte um den Bitcoin-Verkauf könnten sich also entweder als großer Bluff oder als bereits eingepreistes Ereignis entpuppen. Die nächste Bewegung dürfte zeigen, wohin die Reise für Bitcoin geht. Der Großteil des Kryptomarktes folgt dem Abwärtstrend von Bitcoin, doch einige wenige Projekte entwickeln sich gegen das negative Momentum - darunter der TRUMP Token und der Presale von Solaxy ($SOLX).

Solaxy Presale, Quelle: https://solaxy.io/de/home

