Ethereum News: 3 Gründe für ein Allzeithoch im Sommer 2025

Die ersten Handelstage des Jahres 2025 waren geprägt von hohen Kursschwankungen. Zunächst kam es zu einem deutlichen Anstieg, doch nach wenigen Tagen folgte eine Korrektur. Aktuell bewegen sich die Kurse von Ethereum und Bitcoin seitwärts. Trotz der kurzfristigen Unsicherheit gibt es überzeugende Argumente, warum Ethereum 2025 großes Potenzial haben könnte.

Der übergeordnete Kursverlauf zeigt seit Ende 2023 eine Seitwärtsphase. Anleger, die in Ethereum investiert blieben, mussten zusehen, wie Bitcoin neue Höchststände erreichte. Im Vergleich schnitt ETH schwächer ab und scheiterte mehrfach daran, den Widerstand bei rund 4.000 US-Dollar nachhaltig zu durchbrechen. Von besonderem Interesse bleibt das Handelspaar ETH/BTC, das für die Bewertung der relativen Stärke von Ethereum gegenüber Bitcoin herangezogen wird. Das ETH/BTC-Paar verharrt aktuell in einem Abwärtstrend, und Trendfolger warten weiterhin auf klare Signale für einen Long-Einstieg.

Doch welche 3 Gründe sprechen für ein Allzeithoch im Sommer 2025?

Pectra-Upgrade bringt neues Momentum

Das Pectra-Upgrade, geplant für Anfang 2025, wird als eine der größten Updates in der Geschichte von Ethereum gesehen. Aufgrund des Umfangs wird es in zwei Phasen durchgeführt: Die erste Phase im Februar 2025 konzentriert sich auf die Kontoabstraktion, sodass Ethereum-Adressen und Smart Contracts nahtloser zusammenarbeiten können, wodurch die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität erheblich steigen. Die zweite Phase später im Jahr wird technische Verbesserungen wie das EVM Object Format (EOF) und PeerDAS einführen, um die Skalierbarkeit zu erweitern und die Transaktionskosten zu senken. Diese Veränderungen könnten zu einem neuen Momentum für Ethereum führen, indem sie die Plattform attraktiver für Entwickler und Anwender machen.

Ethereum-ETFs bleiben erfolgreich

Seit einigen Wochen zeigen die Ethereum-ETFs übergeordnet ein starkes Wachstum und Erfolg. Nach der SEC-Genehmigung von acht Ethereum-ETFs im Vorjahr haben diese Fonds signifikante Kapitalzuflüsse verzeichnet, ähnlich wie bei den Bitcoin-ETFs - trotz schwachem Start. Diese ETFs ermöglichen institutionellen Investoren und Einzelpersonen, in Ethereum zu investieren, ohne direkt Kryptowährungen zu halten.

My 2025 predictions for Ethereum:



- ETH hits $15k

- ETH ETF net inflows hit $50bil+ for the year

- Staked ETH ETFs are filed for and approved

- More major TradFi companies/institutions start to build on Ethereum

- BlackRock (and partners) launch a layer 2 tokenized RWA platform… - sassal.eth/acc (@sassal0x) January 1, 2025

Der hiesige Analyst prognostiziert derweil, dass die Nettozuflüsse in Ethereum-ETFs 2025 mindestens 50 Milliarden US-Dollar erreichen könnten, was einen starken Bullenmarkt für ETH unterstützen würde. Hier sieht er ein Kursziel von 15.000 US-Dollar für ETH möglich.

Aufholpotenzial gegen Bitcoin & bullische Saisonalität

Ethereum zeigt im Januar 2025 starkes Aufholpotenzial gegenüber Bitcoin, was durch mehrere Faktoren unterstützt wird. Die bullische Saisonalität, die sich nach der US-Wahl 2024 verstärkt zeigt, hat historisch gesehen Ethereum zu deutlichen Preissteigerungen verholfen. Nach einem Halving-Jahr lief das erste Quartal im folgenden Jahr immer bullisch für ETH.

Ethereum hat in den letzten Monaten gegenüber Bitcoin weiter an Wert verloren, womit sich ein langfristiger Abwärtstrend zeigt. Antizyklische Anleger köjnnten hier ein spannendes Setup finden.

Everyone is flipping bearish on Ethereum here.



Ethereum will be the most hated rally. - Mister Crypto (@misterrcrypto) January 8, 2025

