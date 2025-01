Der britische Anleihenmarkt ist wieder in den Fokus der globalen Anleger gerückt, da sich ein Sturm zusammenbraut, der Erinnerungen an die Schuldenkrise von 1976 weckt. Was ist passiert? In den letzten Tagen sind die langfristigen Kreditkosten in Großbritannien in die Höhe geschnellt und das Pfund Sterling ist auf den tiefsten Stand seit November 2023 gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...