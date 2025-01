Die globale Cloud-Kommunikationsplattform Infobip wurde von Juniper Research als führender Anbieter auf dem Markt für die Verhinderung von AIT-Betrug (Artificially Inflated Traffic) anerkannt. Das Analystenunternehmen hat Infobip in seinem Competitor Leaderboard for AIT Fraud Detection Solution Vendors 2024 auf Platz 1 von 18 Anbietern gesetzt.

Juniper Research bewertet Anbieter anhand von 11 Kriterien, darunter die Größe ihrer Geschäftstätigkeit auf dem AIT-Präventionsmarkt, das Ausmaß und die Breite relevanter Partnerschaften, die Marktabdeckung und die Produktstärke. Infobip schnitt in jeder dieser und drei weiteren Kategorien hervorragend ab.

Insgesamt wurde Infobip als führendes Unternehmen eingestuft, da es eine umfassende Lösung für Strategien zur Erkennung und Verhinderung von AIT-Betrug anbietet, einschließlich der Lösung "Infobip Signals", die AIT durch die Überwachung des Verhaltens, der Bereiche und der Arten von Telefonnummern erkennt.

Infobip hebt sich von anderen Anbietern auf dem Markt durch den Einsatz von Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) ab, die den OTP-Verkehr erkennen und blockieren und so einen automatisierten Schutz für Unternehmen gewährleisten.

Georgia Allen, Research Analyst bei Juniper Research, sagte: "Infobip verfügt über eine umfassende Lösung zur Bekämpfung von AIT-Betrug und hat eine bedeutende Messaging-Kundenbasis, die über zukünftige AIT-Erkennungs- und Präventionsstrategien informiert. Das Wachstum von Infobip in den Märkten Nordamerikas und Westeuropas ist angesichts des hohen AIT-Betrugsniveaus in diesen Regionen von entscheidender Bedeutung, weshalb sie zu Schlüsselregionen für AIT-Präventionslösungen werden. Infobip bietet mehrere AIT-Präventionslösungen an, wobei Juniper Research die Lösung "Infobip Signals" als entscheidendes Instrument zur Blockierung von AIT-Betrug hervorhebt, mit unterschiedlichen Aggressionsstufen je nach den Bedürfnissen des Unternehmens."

Goran Juršic, VP of Business Intelligence bei Infobip, sagte: "Juniper Research hat Infobip aufgrund unserer außergewöhnlichen Fähigkeiten und Produkte als weltweit führenden Anbieter von Lösungen zur Verhinderung von AIT-Betrug anerkannt. Mit der Unterstützung unserer Kunden, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben wir Signals unsere Lösung zur Risikoerkennung zum Leben erweckt. Durch den Einsatz der neuesten Technologien hat Signals bereits seine Wirkung unter Beweis gestellt, indem es AIT-Betrugs-Hotspots weltweit aufgedeckt und unseren Kunden Millionen von Dollar gespart hat. Wir werden weiterhin innovativ sein und in die Verhinderung von AIT-Betrug und den Schutz unserer Kunden und des gesamten Messaging-Ökosystems investieren."

Abrufen des Berichts: Link

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, vernetzte Erfahrungen in allen Phasen der Customer Journey zu schaffen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250109621255/de/

Contacts:

Marcelo Nahime

Marcelo.Nahime@infobip.com