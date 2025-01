Die AUTO1 Group verzeichnet einen bemerkenswerten Durchbruch an der Börse, indem die Aktie einen signifikanten Kursanstieg von über zehn Prozent auf 17,32 Euro erreichte. Dieser Aufschwung markiert den höchsten Stand seit nahezu drei Jahren und katapultierte das Unternehmen an die Spitze der SDAX-Gewinner. Besonders beachtenswert ist dabei die Überwindung der psychologisch wichtigen 17-Euro-Marke, an der die Aktie im Dezember noch mehrfach gescheitert war. Die positive Entwicklung wird durch optimistische Prognosen für das letzte Quartal 2024 unterstützt.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Der Online-Gebrauchtwagenhändler knüpft damit nahtlos an seine beeindruckende Kurs-Rally aus den Monaten November und Dezember des Vorjahres an. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase unter der 17-Euro-Marke gelang nun der entscheidende Ausbruch, der von Marktbeobachtern als bedeutendes Signal für die weitere Kursentwicklung gewertet wird. Die jüngste Kursdynamik deutet auf ein wiedererstarkendes Anlegervertrauen in das Geschäftsmodell des digitalen Automobilhändlers hin.

