DJ Italien nimmt Batterieversprechen von vier Autoherstellern ins Visier

Von Helena Smolak

DOW JONES--In Italien untersucht die Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) Leistungs- und Garantieversprechen mehrerer Autohersteller für die Batterien ihrer Elektroautos. Die Wettbewerbsaufsicht will feststellen, ob die Hersteller Informationen über den Verlust der Batteriekapazitäten und Beschränkungen der Garantien für diese Batterien nicht vollständig offengelegt haben, wie sie jetzt mitteilte. Einzeluntersuchungen gelten Stellantis Europe, Volkswagen Italia, BYD Industria Italia und Tesla Italy. Geprüft wird ferner, ob die genannten Firmen widersprüchliche Angaben zur Reichweite ihrer Elektrofahrzeuge gemacht haben.

Beamte der AGCM und die Spezialeinheit für Kartellrecht der italienischen Strafverfolgungsbehörde Guardia di Finanza führten am Donnerstag eine Razzia in den italienischen Hauptquartieren der vier Unternehmen durch, so die Wettbewerbsbehörde.

Stellantis, Volkswagen, Tesla und BYD Industria Italia reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

February 21, 2025 04:03 ET (09:03 GMT)

