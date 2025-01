Stuttgart/Frankfurt/Dresden (ots) -Bis zum 2. März 2025 können sich wieder Schülerinnen und Schüler der Oberstufe aus den Regionen Stuttgart, Rhein-Main und Sachsen für die Entrepreneurship Talent Academy (ETA) der Karl Schlecht Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) bewerben. Damit geht das Schülerprogramm in die 4. Runde und trägt mit dem engagierten Nachwuchs zur Vielfalt in der deutschen Gründungswelt bei.Die kostenfreie Förderung dauert sechs Monate und zielt darauf ab, mehr Jugendliche für das Thema Entrepreneurship zu begeistern. Mithilfe eines vielseitigen Angebots an On- und Offline-Workshops wird den Geförderten ein realistischer Eindruck der Start-up-Welt vermittelt und ihr Gründungsgeist gestärkt. Dabei bekommen sie Input von erfahrenen Gründerinnen und Gründern und lernen anhand von Methoden wie Gamification und Design Thinking, ihre eigene unternehmerische Seite zu entdecken und zu entfalten.Während dieses Prozesses gilt es herauszufinden, ob eine Gründung eine Option für den eigenen Karriereweg darstellt und welche Schritte gegangen werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Entrepreneurship Talent Academy hilft, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.Bewerbungsmöglichkeit und weitere Infos zur Entrepreneurship Talent Academy finden sich unter www.sdw.org/ETA .Pressekontakt:Meike Ullrich, Bereichsleitung Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-74,E-Mail: m.ullrich@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67067/5945976