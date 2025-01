Berlin (ots) -Neues vom Unternehmermedium DDW Die Deutsche Wirtschaft: Mit den Themenportalen "Die Krypto Wirtschaft", "Die Space Wirtschaft" und "Die Carbon Wirtschaft" werden ab 2025 gezielt Zukunftsmärkte fokussiert.DDW Die Deutsche Wirtschaft ist das Informationsnetzwerk der Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vordenker deutschen Wirtschaft. Der Hauptfokus liegt auf den circa 250.000 Gesellschaftern und Geschäftsführern der größten Unternehmen in Deutschland. Unter anderem verfügt DDW über einen der bedeutendsten Newsletter der deutschen Wirtschaft mit über 55.000 Empfängern.2025 erweitert DDW nun sein Informationsangebot. Eigenständige Themenportale und -Newsletter kommen hinzu, die relevante Zukunftssegmente der Wirtschaft adressieren:Blockchain, Bitcoin & Co.: Warum Unternehmer die Krypto-Revolution nicht ignorieren solltenIn der Krypto-Welt gibt es heute ein breites Spektrum an Innovationen - von Altcoins wie Ethereum, die Smart Contracts ermöglichen, über die verrückte Welt der Meme-Coins bis hin zu Yield Farming, das die Finanzwelt neu definiert. Für Unternehmer und Investoren gibt es viel zu entdecken und noch mehr zu lernen.Von der Integration von Blockchain-Lösungen in bestehende Geschäftsmodelle bis hin zur Nutzung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel - der Wandel bringt Chancen und Risiken. Wichtig ist, diese Entwicklungen frühzeitig zu verstehen und strategisch zu nutzen.Die Deutsche Wirtschaft begleitet seine Leser mit dem neuen Themenportal "Die Krypto Wirtschaft" künftig durch die spannenden Entwicklungen dieser dynamischen Branche.New Space: Neue Horizonte für die deutsche WirtschaftIn den letzten Jahren hat sich die Raumfahrtindustrie rasant entwickelt, und ein neuer Akteur hat die Bühne betreten: die New Space-Wirtschaft. Diese aufstrebende Branche bietet der Wirtschaft vielfältige Möglichkeiten und könnte sich als Motor für Innovation und Wachstum erweisen.Auch bei uns hat sich eine New Space-Wirtschaft mit spannenden Projekten entwickelt und viele mittelständische Zulieferer steuern technologische Komponenten bei. Die Möglichkeiten sind vielfältig und vielversprechend und werden vom neuen Themenportal adressiert.Carbon-Wirtschaft: CO2-Vermeidung, -Speicherung und -Zertifikate als GeschäftDer Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft versetzt ganze Industriezweige in Deutschland in Transformationszwänge. So sehr über die Richtigkeit von konkreten Entscheidungen gestritten werden kann - der Zwang zur Reduktion des Ausstoßes von Kohlenstoffdioxid ist für nahezu jedes Unternehmen politische Realität.Damit wird CO2 auch zu einem konkreten geschäftlichen Asset. Verfahren zur Reduktion, Abscheidung und Speicherung werden entwickelt, CO2-Zertifikate werden zu relevanten unternehmerischen Assetklassen sowie Technologien und Umweltprojekte für die aktive Entnahme von Emissionen aus der Atmosphäre gewinnen an Bedeutung.Kohlenstoffmärkte und Carbon Management, Akteure, Entwicklungen und Innovationen in diesem Bereich werden Gegenstand des neuen Themenportals "Die Carbon Wirtschaft".Der DDW-UnternehmensradarSchon seit Jahren sind die Analysen, Rankings, Siegel und Datenbanken der DDW-Research die marktführenden Insights zur Entwicklung der Unternehmenslandschaft und zur Identifizierung von Geschäftspartnern. Welche deutsche Unternehmen sind führend und relevant? Wer entwickelt sich positiv und welche neuen Akteuren betreten den Markt?Die aktuellsten Analysen, Rankings und Datenbanken werden ab 2025 in einem eigenen Infodienst, dem DDW-Unternehmensradar, zugänglich gemacht.Pressekontakt:Redaktion DDWichbin@die-deutsche-.wirtschaft.deTel.: 02131 / 77 687 - 20Original-Content von: DDW Die Deutsche Wirtschaft GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127122/5946011