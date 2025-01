Der chinesische Autohersteller Zeekr will noch in diesem Jahr die Serienversion des Zeekr RT auf den Markt bringen, einer für den autonomen Fahrdienst Waymo angepassten Version des Mini-Vans Zeekr Mix. Das gab das Unternehmen nun auf der CES in Las Vegas bekannt. Dass die Geely-Marke Zeekr und die Google-Schwester Waymo an einem gemeinsamen Robotaxi arbeiten, ist schon seit drei Jahren bekannt - später stellte Zeekr die neue SEA-M-Plattform dafür ...

