© Foto: Dall-E

Die Aktien von Quantencomputer-Unternehmen sind zur Wochenmitte abgestürzt. Anteile dieser Branche könnte es jetzt als nächstes erwischen.Je länger und erfolgreicher ein Bullenmarkt ist, desto weniger spielen fundamentale Bewertungen eine Rolle. Steigende Kurse lassen Fundamentalanalyse zugunsten von Momentum- und Story-Trades in den Hintergrund treten. Gekauft wird nicht, was günstig ist, sondern was aufgrund einer (vermeintlich) überzeugenden Story am schnellsten steigt. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren noch verstärkt, denn spätestens der Corona-Boom hat viele neue Anlegerinnen und Anleger in den Markt gespült. Das ist zwar für die Aktienkultur insbesondere hierzulande …