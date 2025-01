Berlin (ots) -Es geht weiter: Bei "Raus aufs Land" wagen mutige Menschen den Neubeginn in der Provinz. rbb, hr, BR, SWR und MDR präsentieren ab 21. Januar wieder sieben neue Folgen der erfolgreichen Doku-Soap in der ARD Mediathek. Der Auftakt der dritten Staffel im November 2024 konnte bereits über eine Million Abrufe in der ARD Mediathek verzeichnen. Nun gibt es Nachschub.Die neuen Geschichten von "Raus aufs Land" blicken hinter die Fassade. Was beschäftigt die Menschen, die die Großstadt verlassen, um auf dem Land ihr Glück zu suchen, welche Zweifel plagen sie, was treibt sie an? Die Doku-Soap begleitet zehn neue Protagonistinnen und Protagonisten auf ihrer Heldenreise. Von Viktoria, der Landwirtin aus Bayern, gibt es eine Fortsetzung.Neue Gesichter, neue GeschichtenGeraldine und Patrick wirken in ihrer Landleben-Idylle auf Social Media oft so, als könnte sie nichts aus der Ruhe bringen. In ihrer Alltagswirklichkeit hinter der Influencer-Fassade ist auf dem neu übernommenen Bauernhof im Schwarzwald aber nicht immer alles rosarot. Martin war Kandidat der letzten "Bachelorette"-Staffel. Bei "Raus aufs Land" gibt er Einblicke in seinen Hausbau in Bayern und träumt von einer eigenen Familie. Statt nur in "Minecraft" wollen die Gamer Anja und Andreas nun im Leipziger Umland ihr gemeinsames Eigenheim gestalten. Egal ob Heckenschneiden, Hühnerhaltung oder Geckozucht - ihre Disziplin wird auf eine harte Probe gestellt. Martina hat es aus der Münchner City an die Grenze von Bayern und Hessen verschlagen. Hier versucht sie, sich selbst zu finden und als Kabarettistin durchzustarten.Tina und Rike, ein queeres Paar aus Berlin, wagen in Brandenburg einen Neustart mit einer Hundepension. Nach der Trennung von ihrem Partner hält Noemi in Nordhessen am Traum vom Landleben fest und packt tatkräftig alles alleine an. Philipp tritt in der Südwestpfalz seine erste Stelle als Dorfpfarrer an, zusammen mit seiner Frau Jenny und ihren zwei kleinen Kindern. Wie empfängt ihn die Gemeinde? Und Viktoria aus dem Chiemgau lässt ihr Schwein schlachten - kein leichter Schritt für sie und ihren Sohn Leo.Auch die neuen Folgen von "Raus aufs Land" begleiten eine bunte Vielfalt an Menschen aus ganz Deutschland, die alle eines gemeinsam haben: den Wunsch, der Stadt zu entfliehen und auf dem Land ein neues Leben zu beginnen. Sie stellen sich den Herausforderungen des Landlebens. Im März 2025 komplettieren sieben weitere Episoden die insgesamt 21-teilige dritte Staffel der Doku-Soap.Nach den erfolgreichen Staffeln 1 (rbb) und 2 (rbb/hr) von "Raus aufs Land" sind in der dritten Staffel Geschichten aus Brandenburg, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt dabei. Neben rbb und hr gehören nun auch BR, SWR und MDR zu den Koproduktionspartnern der Doku-Soap. Staffel 3 entstand in Kooperation mit den Produktionsfirmen timeline TV, Rec.n.Roll Media GmbH, AV Medien Film+Fernsehen GmbH und Mia Media Leipzig GmbH.Fotos, Videos, InterviewsIm rbb-Presseportal finden Sie ein Pressedossier (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2025/01/20240121-raus-aufs-land-staffel-3-neue-geschichten-neue-gesichter-neue-folgen.html) mit weiteren Infos zu "Raus aufs Land". Pressefotos gibt es unter www.ard-foto.de zum Download. Im Audio/Video-Bereich des rbb-Presseportals sowie im Vorführraum Das Erste stehen Folge 8, 9 und 10 von "Raus aufs Land - Staffel 3" für angemeldete Journalist:innen vorab zur Verfügung.Bei Interesse an Interviews mit den Protagonist:innen oder Macher:innen der Doku-Soap geben Sie gern Bescheid.Pressekontakt:rbb Presse und InformationUlrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5946055