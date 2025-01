München (ots) -Das "Y-Kollektiv" wird erweitert: Im Januar 2025 startet "Y-History" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) und erzählt Geschichte aus dem Blickwinkel junger Reporterinnen und Reporter. Im März folgt "Y-Kollektiv - der Podcast", der junge Reportage-Podcast in der ARD Audiothek. (https://www.ardaudiothek.de/)Sophie Burkhardt, Channel-Managerin ARD Mediathek:"Gerade in unruhigen Zeiten ist es wichtig, geschichtlichen Kontext zu verstehen. Mit seiner modernen journalistischen Handschrift bietet das Y-Kollektiv einen guten Einstieg in historische Themen in der ARD Mediathek."In "Y-History" gehen junge Reporterinnen und Reporter auf Spurensuche in der Geschichte, im Kopf immer die Fragestellung: "Was hat das mit uns heute zu tun?" Eine in der Gegenwart motivierte Frage an die Geschichte bleibt also Markenkern auch von Y-History. Die erste Folge befasst sich am 20. Januar 2025 mit der Frage "War mein Uropa Nazi?" (hr).Seit 2023 entwickelten hr, MDR und Radio Bremen das junge Geschichtsformat "Past Forward" für die ARD Mediathek. Bis Ende 2024 entstanden 19 Folgen, die bislang über zwei Millionen Mal abgerufen wurden. Jetzt wird "Past Forward" zu "Y-History" und Teil der "Y-Kollektiv"-Familie."Y-Kollektiv - der Podcast" ist der junge Reportage-Podcast der ARD mit einem breiten Themenspektrum von Politik und Clubkultur über soziales Engagement und mentale Gesundheit bis hin zu Drogenkonsum und Sex. In jeder Podcast-Folge wird eine relevante Geschichte erzählt - persönliche Stories und die ganz großen gesellschaftlichen Fragen in einem. Ab 7. März gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge, immer zuerst in der ARD Audiothek. Y-Podcasts wird redaktionell von Radio Bremen und den rbb verantwortet.Das Y-Kollektiv kommt ursprünglich aus dem funk-Netzwerk. Seit Juli 2023 erscheint jeden Montag eine neue Y-Kollektiv-Reportage in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/y-kollektiv). Die erste Folge in 2025 ist am 13. Januar 2025 "Grünes Gold - Inside Cannabis-Clubs" (WDR).Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen: "Den Kollektiv-Gedanken trägt das Format ja schon im Namen. Da ist es nur folgerichtig, wenn wir als Senderverbund gemeinsam mit der ARD-Programmdirektion die Familie vergrößern. Mit Y-History holen wir die Vergangenheit in die Gegenwart und mit Y-Podcast bespielen wir zukünftig die ARD Audiothek, unsere zweite wichtige Streaming-Plattform neben der ARD Mediathek."Die Kraft der beteiligten Sender und Redaktionen wird in der Formatredaktion des Y-Kollektivs bei Radio Bremen gebündelt, die von Michaela Herold geleitet wird: "Mein Team und ich freuen uns sehr darauf, die Y-Kollektiv-Familie noch größer und stärker zu machen. Die junge Zielgruppe soll in eine Marken- und Themenwelt in ARD Mediathek und ARD Audiothek eintauchen, in der sie sich wiederfindet und die sie inspiriert."Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5946049