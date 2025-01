Der Wolfsburger Automobilhersteller verzeichnet trotz positiver Entwicklungen in Amerika einen Gesamtrückgang bei den weltweiten Auslieferungen. Besonders der chinesische Markt, wo die Verkaufszahlen um 8,3 Prozent auf knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge sanken, bereitete dem Konzern Kopfzerbrechen. Auch in Europa musste das Unternehmen einen leichten Rückgang von 1,7 Prozent hinnehmen, während in Nord- und Südamerika beachtliche Zuwächse von 18,4 bzw. 21,1 Prozent erzielt wurden. Die schwierigen Marktbedingungen, geprägt von schwacher Konjunktur und verstärktem Wettbewerb, spiegeln sich in der verhaltenen Entwicklung der Volkswagen-Aktie wider, die aktuell bei etwa 89,40 Euro notiert.

Elektromobilität unter Druck

Im Bereich der Elektrofahrzeuge zeigt sich eine besondere Herausforderung für den Konzern. Mit 383.100 ausgelieferten batterieelektrischen Fahrzeugen liegt der Absatz unter dem Vorjahresniveau von 394.000 Einheiten. Besonders auf dem wichtigen chinesischen Markt verliert Volkswagen zunehmend Marktanteile an einheimische Hersteller im Elektrosegment, während die Verkaufszahlen auch in anderen Regionen hinter den Erwartungen zurückbleiben.

