Der BlackRock Greater Europe Investment Trust verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten eine leicht unterdurchschnittliche Marktperformance, konnte jedoch seine Spitzenposition im Hinblick auf die NAV-Gesamtrendite über das letzte Jahrzehnt behaupten. Trotz des schwächelnden europäischen Wirtschaftsumfelds und potenzieller Handelsspannungen halten die Fondsverantwortlichen an ihrer bewährten Strategie fest, sich auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen zu konzentrieren. Der Nettoinventarwert des Trusts belief sich zum 8. Januar 2025 auf 608,94 Pence je Aktie (ohne Berücksichtigung laufender Erträge).

Portfolioausblick und Anlagestrategie

Die Investmentgesellschaft verfolgt weiterhin einen langfristigen Anlageansatz und betrachtet sich dabei als Investor in Unternehmen statt als kurzfristiger Aktienhändler. Diese Herangehensweise hat sich über die Jahre als erfolgreich erwiesen, was sich in der konstant starken Performanceentwicklung widerspiegelt. Nach einem kürzlich durchgeführten Aktienrückkauf verfügt der Trust nun über 97.878.344 im Umlauf befindliche Stammaktien, während weitere 20.050.594 Aktien als eigene Anteile gehalten werden.

