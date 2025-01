Vanyo Walter ist seit Juni 2023 Managing Director bei der RoboMarkets Deutschland GmbH. FR: Herr Walter, die Rede von US-Notenbankchef Powell kurz vor Weihnachten hat für einige Unruhe an den Märkten gesorgt. Was hat die Investoren so schockiert? Vanyo Walter ( Robomarkets ) : Die Märkte hatten eine eher ruhige Vorweihnachtszeit erwartet, aber Powell hat mit klaren Worten auf die anhaltenden Herausforderungen hingewiesen, insbesondere auf den stagnierenden Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...