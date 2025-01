© Foto: VCG - picture alliance

Die beste Aktie im Nasdaq 100 von 2024 steht unter Druck. Analysten warnen vor schwachen anstehenden Earnings aus dem vierten Quartal. Kann der Ergebnisbericht im Februar den Kurs retten?AppLovin, ein Anbieter von Marketinglösungen für mobile Apps, hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rallye von über 700 Prozent verzeichnet, was die Aktie zur besten Performerin im Nasdaq 100 machte. Der Kursanstieg wurde durch starke Quartalsergebnisse, den Beitritt zum Nasdaq 100 und die KI-basierte Werbeplattform des Unternehmens getrieben. Dennoch fiel die Aktie am Dienstag um 7 Prozent, nachdem die Bank of America warnte, dass das App-Geschäft des Unternehmens im vierten Quartal die Erwartungen …