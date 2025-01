XRP Prognose: 40 Prozent Anstieg mit Trump Effekt

XRP zeigt aktuell ein spannendes Muster: Seit dem Hoch von knapp 2,90 US-Dollar Anfang Dezember hat sich die Kryptowährung in einem sogenannten "absteigenden Dreieck" gefangen. Dieses Muster entsteht, wenn eine horizontale Unterstützungslinie und eine abfallende obere Widerstandslinie die Kursbewegung begrenzen. Normalerweise führt ein Ausbruch aus diesem Muster zu deutlichen Kursbewegungen.

Analysten sehen eine Chance auf einen Anstieg von mindestens 40 Prozent, falls XRP über die obere Trendlinie ausbricht. Das würde den Kurs auf rund 4,00 US-Dollar katapultieren und die bullische Entwicklung seit November fortsetzen. Ein Rückfall unter die Marke von 2,00 US-Dollar würde das positive Szenario allerdings kippen.

XRP mit Asymmetrischen Dreieck und wichtigen Supports, Quelle: www.tradingview.com

Trump-Effekt stärkt XRP und Ripple Labs

Seit der Wahl Donald Trumps hat XRP einen massiven Kursanstieg von über 300 Prozent hingelegt. Die Erwartungen an eine krypto-freundliche Politik sorgen für Euphorie am Markt. Trumps geplante Reformen könnten Unternehmen wie Ripple Labs in den USA mehr Freiheiten verschaffen. Besonders die Ablösung von Gary Gensler, dem bisherigen SEC-Chef und Kritiker des Krypto-Sektors, gilt als potenzieller Gamechanger.

Ripple-CEO Brad Garlinghouse sprach kürzlich davon, dass die regulatorische Blockade der letzten Jahre nun ein Ende finden könnte. Laut ihm hat Ripple Labs allein in den letzten sechs Wochen von 2024 mehr Deals abgeschlossen als im gesamten Halbjahr zuvor. Das Unternehmen scheint bereits vom "Trump-Effekt" zu profitieren.

Auch die Stimmung auf Social Media treibt den XRP-Hype weiter an. Laut der Analyseplattform Santiment ist die Marktstimmung für XRP derzeit sogar besser als für Bitcoin oder Ethereum. Viele spekulieren zudem auf einen möglichen XRP-ETF, der unter den neuen politischen Rahmenbedingungen Realität werden könnte.

Wenn XRP den Ausbruch aus dem aktuellen Muster schafft, könnte die Kryptowährung erneut zum großen Gewinner im Krypto-Markt werden.Während XRP auf ein bullisches Comeback zusteuert, zeigt sich auch bei Meme-Coins Bewegung. Flockerz ($FLOCK), der erste Vote-to-Earn (V2E) Meme-Coin, zieht kurz vor dem Ende seines ICOs nocheinmal große Investitionssummen an. Seit September konnte das Projekt bereits 9,2 Millionen US-Dollar einsammeln - mit nur noch fünf Tagen bis zum Abschluss der Presale-Phase.

294 Prozent Staking Rendite, 2 Audits: Quelle: https://flockerz.com/de

Neuartiger Ansatz, mehr Demokratie

Flockerz verfolgt mit seinem V2E-Mechanismus einen revolutionären Ansatz: Die Community entscheidet durch Abstimmungen über die Ausrichtung des Projekts und wird dabei mit zusätzlichen Token belohnt. Diese dezentrale Governance soll das Vertrauen in den Meme-Coin-Sektor stärken, der 2024 durch zahlreiche Skandale erschüttert wurde.

Mit einem Einstiegspreis von aktuell 0,006616 US-Dollar pro Token bietet der Presale eine seltene Gelegenheit, bevor Flockerz auf den großen Börsen gelistet wird. Ein Listing auf "Best Wallet's Upcoming Tokens", einer Plattform, die bereits Krypto-Erfolge wie $PEPU und $SLAP prognostiziert hat, zeigt die Liga, in der der Token mitspielen will. Analysten und Influencer wie ClayBro erwarten mindestens eine Verdopplung des Kurses nach der Listung - vielleicht sogar mehr.

Für Anleger, die früh einsteigen wollen, ist jetzt der Moment: Der Presale könnte bereits in wenigen Tagen die 10-Millionen-US-Dollar-Marke knacken und geht schon bald an den Start. Flockerz bietet eine transparente Plattform, gestützt durch eine geprüfte Smart-Contract-Technologie.

Flockerz Token kaufen.

