Daran halten wir fest. Das Comeback von BAYER hatten wir beschrieben und warten noch in diesem Monat auf eine erste Bestätigung der strategischen Ziele durch den Chef persönlich, denn es geht konkret um die Art des Umbaus infolge der neuen Erkenntnisse in den amerikanischen Rechtsfällen. Wofür das jüngste Entlastungsurteil in Australien als Frühindikator gilt. BAYER ist damit die spektakulärste Comebackwette im Großformat für immerhin knapp 48 Mrd. € Chemieumsatz, wovon etwa 20 Mrd. € auf die Probleme der Agrarchemie entfallen. Der Umbau von BASF folgt dagegen dem Vorbild ab 1974 mit dem Ausstieg aus Öl, diesmal Erdgas und einer neuen Produktpalette mit anspruchsvoller Chemie. Das benötigt Zeit.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Eine grundsätzliche Veränderung der politischen Landschaft ist sicher- Die deutsche Chip-Szene kommt in Bewegung- SÜSS MICROTEC: Wie geht es weiter nach der 36 %-Korrektur?- Nebenwerte sind das Spiegelbild der nationalen Wirtschaft- WALL STREET: Die Rolle der aktivistischen Investoren nimmt zu- Biotechnologie ist stets eine Forschungswette: Wir nennen 2 Favoriten!Ihre Bernecker Redaktion /