Mission Woods, Kansas (ots/PRNewswire) -Weltweit führender CLO-Emittent erweitert seine Präsenz in Europa mit drei innovativen AnlageproduktenPalmer Square Capital Management ("Palmer Square"), ein 2009 gegründetes, auf Kredite spezialisiertes Unternehmen für alternative Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen von über 33 Milliarden US-Dollar, plant die Einführung von drei bahnbrechenden ETFs für europäische institutionelle Anleger. Zwei der ETFs werden sich passiv auf auf EUR und USD lautende AAA- und AA-CLO-Anleihen konzentrieren, während der dritte als aktiver Multi-Strategie-ETF geplant ist, der ein ähnliches Engagement wie der aktiv verwaltete ETF bietet, der derzeit in den USA von Palmer Square angeboten wird."Die Einführung dieser ETFs in Europa unterstreicht unser Engagement, weltweit innovative Lösungen in komplexen Investitionsumgebungen bereitzustellen. Dies ist eine natürliche Erweiterung unserer globalen Expertise im Bereich strukturierter Kredite und zeigt unsere Fähigkeit, die steigende Marktnachfrage zu decken", sagte Angie Long, leitende Investmentmanagerin und Portfoliomanagerin bei Palmer Square Capital. "Diese neuen Produkte nutzen unsere firmeneigenen Benchmarks, denen Institutionen weltweit vertrauen, und bieten einen effizienten Zugang zu einer einzigartigen und überzeugenden Anlageklasse. Damit bekräftigen wir unser Engagement, für institutionelle und professionelle Anleger Werte zu schaffen."Diese ETFs werden Kapitalerhalt sicherstellen, indem sie auf zyklusresistente Vermögenswerte mit null historischen Ausfällen abzielen, darunter ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Kreditallokationsprodukt, das eine Single-Manager-Lösung zur Vereinfachung des Portfolioaufbaus und einen verbesserten Zugang zu den besten Relative-Value-Möglichkeiten bei Unternehmens- und strukturierten Krediten bietet. Die passiven Produkte werden einen investierbaren Zugang zu dem umfassenden Verständnis und der Recherche von Palmer Square in den Senior-Tranchen des CLO-Marktes schaffen."Die Nachfrage von institutioneller Seite nach unseren proprietären europäischen CLO-Indizes und Schuldtiteln unterstreicht die Nachfrage nach diesen innovativen ETFs. Unsere Fähigkeit, diese Produkte vollständig intern zu verwalten und zu entwickeln, gewährleistet operative Unabhängigkeit und erstklassige Ausführung", sagte Taylor Moore, geschäftsführender Direktor und Portfoliomanager.Die Palmer Square ETFs werden voraussichtlich Anfang 2025 in Europa angeboten.Weitere Informationen finden Sie unter www.palmersquarecap.com.Informationen zu Palmer Square Capital Management Palmer Square wurde 2009 von Christopher Long gegründet und verfügt über Hauptniederlassungen in Kansas City und London. Das Unternehmen verwaltet im Auftrag eines vielfältigen Kundenstamms, zu dem institutionelle Investoren, Vermögensverwaltungsfirmen und vermögende Privatpersonen gehören, festverzinsliche/Kreditinvestitionen im Wert von über 33 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.12.24). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf opportunistische Kredite, Einkommensstrategien, Privatkredite und CLOs und bietet gleichzeitig viele Produktmöglichkeiten, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, separat verwaltete Konten, private Partnerschaften, CLOs und eine börsennotierte Unternehmensentwicklungsgesellschaft, Palmer Square Capital BDC Inc. (NYSE: PSBD).Pressekontakt:palmersquare@kcsa.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/661694/Palmer_Square_Capital_Management_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/palmer-square-capital-management-will-erste-europaische-clo-etfs-auflegen-302347100.htmlOriginal-Content von: Palmer Square Capital Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178187/5946139