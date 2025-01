Mainz (ots) -Woche 2/25Do., 9.1.Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Los Angeles in Flammen - Feuerkatastrophe in KalifornienModeration: Antje Pieper19.35 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.25 Bergkino (VPS 20.15)Der Bergdoktor21.55 heute journal (VPS 21.45)22.25 Schatzinseln im Pazifik - Leben mit dem Ozean (2) (VPS 22.15)23.10 Markus Lanz (VPS 23.00)0.25 heute journal update (VPS 0.15)0.40 neoriginal (VPS 0.30)Anne Holt: Der Mörder in uns (2)2.10 neoriginal (VPS 2.00)Anne Holt: Der Mörder in uns (3)3.40 neoriginal (VPS 3.30)Anne Holt: Der Mörder in uns (4)5.10- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30Woche 3/25Mi., 15.1.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 Die Spur (HD/UT)Gras online kaufenDas dubiose Cannabusiness von "Dr. Ansay" & Co.Film von Maike von Galen, Benjamin Braun und Klaus JansenKamera: Markus DasselDeutschland 2025(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)Woche 7/25So., 9.2.22.15 Wahl 2025 im ZDFMarkus LanzBitte Ergänzung beachten:Nach dem Duell Scholz gegen MerzPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5946137