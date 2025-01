EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Payment A1M SE veröffentlicht Aktionärsbrief für das Geschäftsjahr 2024



09.01.2025

Corporate News Deutsche Payment A1M SE veröffentlicht Aktionärsbrief für das Geschäftsjahr 2024 Berlin, 09. Januar 2025 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), hat heute ihren Aktionärsbrief für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen informiert darin über die strategische Entwicklung und die Erfolge des vergangenen Jahres sowie den Umzug in neue Geschäftsräume Unter den Linden im Zentrum Berlins. Ein besonderes Highlight ist die Fortsetzung des positiven Ergebnistrends aus dem Vorjahr. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte das Unternehmen seine positive Entwicklung weiter fortsetzen und das Ergebnis im Vergleich zu 2023 verbessern. Im Fokus des Aktionärsbriefs steht die erfolgreiche Transformation zu einem KI-gestützten Payment-Spezialisten. Besondere Bedeutung kommt dabei der Weiterentwicklung der Save My Fees Plattform zu, die als vollständig KI-basierte Lösung zur Optimierung von Zahlungsprozessen und Gebührenstrukturen positioniert wird. Die Deutsche Payment A1M SE konnte im vergangenen Jahr ihr Team durch hochqualifizierte Experten aus dem KI- und Fintech-Bereich verstärken und wichtige strategische Partnerschaften aufbauen. Für 2025 strebt das Unternehmen an, über 500 Händlern zu optimierten Zahlungskonditionen zu verhelfen und mehr als 1 Million Euro an Gebühren für seine Kunden einzusparen. Der vollständige Aktionärsbrief steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter https://investor.deutsche-payment.com/brief-an-die-aktionaere-2/ im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Über Deutsche Payment Die Deutsche Payment A1M SE ist ein führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen mit Sitz in Berlin. Als innovatives Fintech-Unternehmen bietet es maßgeschneiderte Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr und setzt dabei auf modernste Technologien und höchste Sicherheitsstandards. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE - Investor Relations Unter den Linden 40 10117 Berlin E-Mail: ir@deutsche-payment.com



