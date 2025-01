Der Schuhersteller Birkenstock befindet sich derzeit in einem bedeutenden Rechtsstreit, der erhebliche Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens haben könnte. Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe werden drei Klagen verhandelt, in denen der Schuhhersteller seine bekannten Sandalenmodelle als urheberrechtlich geschützte Kunstwerke verteidigt. Nach einem anfänglichen Erfolg vor dem Landgericht Köln erlitt das Unternehmen einen Rückschlag, als das Oberlandesgericht die Klagen abwies. Die Richter des BGH äußerten in der mündlichen Verhandlung erste Zweifel an der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit der Sandalen.

Strategische Bedeutung für das Unternehmen

Ein positives Urteil würde Birkenstock einen langjährigen Schutz seiner Designs gewähren und die Marktposition des kürzlich börsennotierten Unternehmens erheblich stärken. Im Fokus stehen dabei die klassischen Modelle wie "Arizona" und "Madrid", die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Der Ausgang des Verfahrens könnte richtungsweisend für die weitere Entwicklung der Aktie sein, da er direkten Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Markenschutz des Unternehmens hat.

