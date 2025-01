Chart des Tages | USDJPY (09.01.2025)

Das Währungspaar USDJPY ist angesichts des erstarkenden US-Dollars auf über 158 gestiegen. Das Grundgehalt japanischer Arbeitnehmer ist so stark gestiegen wie seit 32 Jahren nicht mehr, was der Zentralbank möglicherweise den Rücken stärkt, diesen Monat die Zinsen zu erhöhen. Auf der anderen Seite sind die Reallöhne im Dezember zum vierten Mal in Folge gesunken, was die Situation für die BoJ erschwert.

- USDJPY ISIN: XC0009659910 - WKN: 965991 - Ticker: USDJPY

Japans Reallöhne fielen im November monatlich um -0,3 - und verzeichneten damit den vierten monatlichen Rückgang in Folge. Laut Kyodo stiegen die Nominallöhne, d. h. die durchschnittlichen monatlichen Gesamteinkünfte pro Arbeitnehmer einschließlich Grund- und Überstundenzahlungen, im Jahresvergleich um 3 - auf 305.832 Yen (1.900 - und stiegen damit den 35. Monat in Folge. Ohne Berücksichtigung von Boni und außerplanmäßigen Zahlungen stiegen die Durchschnittslöhne um 2,7 - was den höchsten Anstieg seit 32 Jahren darstellt.

Außerdem stiegen die Verbraucherpreise im November (die zur Berechnung der Reallöhne herangezogen werden) um 3,4 - was eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 2,6 - im Oktober darstellt. Der allgemeine Anstieg der japanischen Verbraucherpreise wurde durch geringere staatliche Subventionen für Stromrechnungen, aber auch durch anhaltend höhere Lebensmittelkosten verursacht.

Laut einer Mitteilung des Dai-Ichi Life Research Institute von heute "(...) wird erwartet, dass die Reallöhne im Dezember aufgrund der robusten Winterprämien deutlich steigen werden, aber ab Januar wieder sinken könnten. Auch wenn die Nominallöhne wahrscheinlich weiter steigen werden, könnten die Reallöhne in einigen Monaten in der ersten Hälfte dieses Jahres aufgrund des Aufwärtsdrucks auf die Inflation, vor allem bei den Lebensmittelpreisen, dennoch sinken. - Es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis die Reallöhne in einen soliden positiven Trend eintreten."...

