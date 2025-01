XRP News: Bank of America setzt auf XRP - startet die Rallye?

Kryptowährungen korrigieren weiter und Bitcoin fällt unter 93.000 US-Dollar. Der Gesamtmarkt tendiert weiterhin schwach. XRP hält sich hier mit einem Kursverlust von 2 Prozent in den letzten 24 Stunden noch vergleichsweise stark. Relative Stärke wird ein weiteres Mal bei der Ripple-Kryptowährung offensichtlich. Dies gilt übrigens auch in der ersten Woche des laufenden Jahres. Denn Year-to-Date steigt XRP um rund 10 Prozent und ist damit der beste Top 10 Coin.

Nun gibt es auch fundamentale Katalysatoren - denn die Bank of America setzt auf XRP. Startet jetzt also die Rallye?

Bank of America nutzt 100 % XRP - was steckt dahinter?

Die Bank of America hat laut jüngsten Aussagen gegenüber FOX Business vollständig auf XRP für alle internen Transaktionen umgestellt. Zudem soll die Bank mittlerweile 83 Patente im Zusammenhang mit Blockchain-Technologie eingereicht haben. Bereits seit Jahren wird Bank of America eine enge Verbindung mit RippleNet nachgesagt, dem globalen Zahlungsnetzwerk. Hier setzt die Bank of America augenscheinlich auf schnelle und sichere internationale Überweisungen auch via Ripple.

Bank of America now exclusively uses $XRP for all internal transactions as revealed on FOX Business. pic.twitter.com/uXL0BkOdXU - Coin Bureau (@coinbureau) January 9, 2025

Bereits 2017 zeigte die Bank Interesse an der Technologie, als sie ein Patent für ein Echtzeit-Abwicklungssystem beantragte. In diesem Zusammenhang wurde zwar XRP nicht explizit erwähnt, jedoch betonte das Patent den Einsatz eines "Ripple" Distributed Ledgers. Damit wurde klar, dass die Bank of America aktiv an einer Integration der von Ripple entwickelten Lösungen arbeitet. Die aktuellen Berichte über den exklusiven Einsatz von XRP könnten einen wichtigen Meilenstein markieren.

BULLISH: CEO of Sound Planning Group, David Stryzewski claims Bank of America is doing "100% of its internal transactions" on Ripple and have "83 different patents on it." pic.twitter.com/8d8Tgf54tv - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 8, 2025

Eine Bullenflagge ist ein charttechnisches Muster, das häufig während eines starken Aufwärtstrends entsteht. Dieses signalisiert nach einer kurzen Konsolidierungsphase potenziell weitere Kursanstiege. Aktuell bildet XRP dieses Muster, unterstützt durch steigendes Open Interest und anhaltendes bullisches Momentum. Das technische Kursziel von 15 US-Dollar ergibt sich aus der vorherigen Aufwärtsbewegung.

LATEST: $XRP forms a bull flag pattern targeting $15, backed by surging open interest and historical bullish momentum. pic.twitter.com/joPKfjC1Wc - Cointelegraph (@Cointelegraph) January 6, 2025

Im 4-Stunden-Chart sehen wir weiter eine Konsolidierung nach parabolischer Rallye, die zuletzt den überkauften Zustand abbaute. Anleger können hier einen Ausbruch abwarten, der XRP dann auf ein neues 6-Jahreshoch drücken würde.

Ripple Alternative: Flockerz baut dezentralen Meme-Coin - letzte Chance im Presale

Das Segment der Meme-Coins bleibt auch 2025 ein gefragtes Feld. Wer Alternativen zu Ripple sucht, könnte auch hier fündig werden. Denn XRP ist hochkapitalisiert, kleinere Coins sind für den spekulativen Portfolioanteil geeignet. Eines der größten Defizite vieler Meme-Coins ist die fehlende Transparenz. Oft bestimmen wenige Akteure die Richtung eines Projekts, während die breitere Community kaum Einfluss nehmen kann. Um sich von solchen zentralisierten Ansätzen abzuheben, setzt Flockerz auf ein dezentral organisiertes Modell. Die aktive Mitgestaltung der Community bildet das Kernprinzip. Hier ist es das Ziel, das Vertrauen der Anleger zu stärken und gleichzeitig die Risiken zu senken.

Zum Flockerz Presale

Die Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen lockt viele Anleger zu Meme-Coins an. Doch es gibt auch Gefahren: Immer wieder entstehen betrügerische Projekte, die von kurzfristigem Hype profitieren wollen. Zudem zeigt die Praxis, dass viele etablierte Meme-Coins stark zentralisiert sind, was potenziell zu Interessenkonflikten führt. Flockerz hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese Herausforderungen anzugehen.

Entscheidend für diese Idee ist der innovative "Vote-to-Earn"-Ansatz. Dieser Mechanismus belohnt Mitglieder, die aktiv an Entscheidungen teilnehmen, und soll die dezentrale Governance stärken. Alles läuft hier über eine eigene DAO, in welcher die FLOCK Halter proportional zu ihren Token Stimmrechte bekommen und so sämtliche Entscheidungen rund um den Meme-Coin treffen können.

Aktuell läuft der Presale noch zwei Wochen, wobei bereits über 9,25 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Wer in einen fairen Meme-Coin investieren möchte, kann die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen FLOCK tauschen.

Zum Flockerz Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.