Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 9. Januar 2025) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich auf die Exploration von Batteriemetallen in Brasiliens prestigeträchtigem Lithium Valley spezialisiert, freut sich anzukündigen, dass sein Explorationsteam sein Programm für das Jahr 2025 begonnen hat und die Erkundungsarbeiten in seinem 64.359 Hektar großen Lithiumprojekt Arapaima in Minas Gerais, Brasilien weiterführt. Highlights der Erkundungsarbeiten im Lithiumprojekt Arapaima: Im vierten Quartal 2024 starteten die geologischen Teams von Spark erfolgreich ein sogenanntes "Boots on the Ground"-Erkundungsprogramm auf dem Projekt Arapaima. Bei ersten Arbeiten wurden 3 vorrangige Ziele innerhalb von 8 Pegmatit-Trends mit einer voraussichtlichen Streichenlänge von insgesamt 27,2 km identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 24. Dezember 2024 hier ) Im Jahr 2025 soll das Explorationsprogramm des ersten Quartals mit einer gezielten Weiterverfolgung dieser vorrangigen Ziele fortfahren, unterstützt von den (für Ende Januar erwarteten) Analyseergebnissen der ersten 144 Proben, die Ende Dezember an das Labor übermittelt wurden. Parallel geht die Ersterkundung auf dem Rest der umfangreichem Liegenschaft von Sparks weiter, wovon noch 80 % erkundet werden müssen. Spark hat Sahara Mining Services damit beauftragt, im Januar 2025 einen unabhängigen Explorationsbericht gemäß NI 43-101 über das Lithiumprojekt Arapaima des Unternehmens zu erstellen.





über das Lithiumprojekt Arapaima des Unternehmens zu erstellen. Darüber hinaus gibt Spark bekannt, dass der erfahrene geologische Berater Richard Dan Hamer beauftragt wurde, die Explorationsarbeiten bei Arapaima zu unterstützen. Dan Hamers weitreichende globale Erfahrung mit Erkundungsarbeiten in verschiedenen geologischen Weltregionen und mit unterschiedlichen Rohstoffen wird dem Explorationsprogramm von Sparks sowohl in technischer Hinsicht als auch bei der Ausbildung und Betreuung des geologischen Teams von großem Nutzen sein. Ein zusätzlicher Vorteil ist Herr Hamers umfassende Erfahrung als Kletterer und Bergsteiger. Diese werden die Spark-Teams brauchen, um mehrere historische Bergwerke in den vorrangigen, durch Drohnen und am Boden identifizierten, Zielgebieten sicher zu erreichen und zu beproben. Abbildung 1: Die Abbildung zeigt die Lage der vorrangigen Zielgebiete 1, 5 und des neuen Zielgebiets 6 mit Probenahmestellen auf den Liegenschaften des Lithiumprojekts Arapaima. To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/236575_b434873f54fbd918_002full.jpg



Abbildung 2: Karte mit der relativen Position von Zielgebiet 1 (13,3 km langer Trend) und dem neuen Zielgebiet 6 (8,3 km langer Trend), etwa 1,8 km südlich gelegen. Bitte beachten Sie die Lage alter Kleinbergbaustätten in den Zielgebieten, die in den kommenden Wochen für Probenahmen erschlossen werden.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/236575_b434873f54fbd918_003full.jpg



Abbildung 3: Fotos von Pegmatiten, die vor kurzem innerhalb der Pegmatit-Korridore des neuen Zielgebiets 6 identifiziert und kartiert wurden, mit einer kombinierten Streichenausdehnung von bislang 8,3 km.



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/236575_b434873f54fbd918_004full.jpg Jon Hill, Director von Spark Energy Minerals, kommentierte: "Das Team ist sehr zuversichtlich, was das Entdeckungspotenzial im Jahr 2025 betrifft. Wir wollen nun die systematische Exploration der bereits identifizierten vorrangigen Ziele fortsetzen und zugleich die Ersterkundung auf den verbleibenden 80 % der umfangreichen Liegenschaft abschließen. Dass Dan Hamer in dieser frühen Phase des Explorationszyklus zum Team von Arapaima stößt, ist äußerst wertvoll, insbesondere wegen seiner weltweiten Erfahrung bei der Exploration in regolithbedecktem Gelände und weil er uns dabei helfen kann, uns einen sicheren Zugang zu wichtigen historischen Abbaustätten in unseren vorrangigen Zielgebieten zu verschaffen." Programm zur Zielgenerierung: Planung für Januar bis März 2025 Entgegennahme und Auswertung der Analyseergebnisse der bislang beim SGS-Labor eingereichten Proben (144).

Überprüfung und Verfeinerung der Explorationsstrategie auf Grundlage der ersten Analyseergebnisse und Fortsetzung des ersten Kartierungs- und Flusssediment-Probenahmeprogramms auf dem gesamten Liegenschaftsgebiet bis Ende März 2025.

Ab 7. Januar: Unterstützung einer unabhängigen geologischen Bewertung vor Ort zur Erstellung eines NI 43-101 Explorationsberichts. Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals, sagte: "Mit dem Beginn unseres Feldprogramms 2025 auf dem Lithiumprojekt Arapaima bauen wir auf der enormen Dynamik auf, die durch unsere erfolgreiche Kampagne 2024 entstanden ist. Die Identifizierung von 8 Pegmatit-Trends mit einer Gesamtstreichlänge von 27,2 km hat eine solide Grundlage für unsere Explorationsbemühungen in diesem Jahr geschaffen. Da 80 % unserer 64.359 Hektar großen Liegenschaft noch unerkundet sind, freuen wir uns über das Potenzial für weitere bedeutende Entdeckungen. Richard Dan Hamer bringt unschätzbare Fachkenntnisse mit, die unsere Fähigkeiten bei der Exploration verbessern werden, insbesondere beim Zugang zu schwierigem Gelände. Wir warten aktuell die Analyseergebnisse unserer ersten Probenahmen ab und bereiten uns auf den Explorationsbericht gemäß NI 43-101 vor. Dabei sind wir überzeugt: 2025 wird ein transformatives Jahr für Spark Energy und unsere Erschließung des vollen Potenzials unserer Vermögenswerte im brasilianischen Lithium Valley." Qualifizierte Person: Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Über Spark Energy Minerals Inc. Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens renommiertem Lithium Valley erstreckt, einer der ergiebigsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Wertschätzung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden, und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an: info@sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742 Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, die Liegenschaft, die Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/236575 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/236575

