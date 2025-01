Im dritten Quartal steigert About You den Umsatz um 1,3 Prozent auf 558,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legt von 19,8 Millionen Euro auf 20,1 Millionen Euro zu. Die Marge liegt unverändert bei 3,6 Prozent. Beim freien Cashflow geht es von 93,1 Millionen Euro auf 123,9 Millionen Euro nach oben. Das dritte Quartal endete am 30. ...

