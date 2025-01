© Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfram Steinberg

Die weltweiten Auslieferungen der Marke Volkswagen sind im Jahr 2024 um 1,4 Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge zurückgegangen. Besonders stark war der Rückgang bei batterieelektrischen Fahrzeugen, deren Absatz um 2,5 Prozent auf rund 383.000 Einheiten sank, wie Europas führender Automobilhersteller am Donnerstag mitteilte. "2024 war weltweit ein schwieriges Jahr", sagte Martin Sander, Vorstand für Vertrieb, Marketing und Aftersales. Er verwies auf die schwache Konjunktur und den intensiven Wettbewerb, insbesondere in China, dem größten Markt des Unternehmens. Dort sanken die Auslieferungen um 8,3 Prozent auf 2,2 Millionen Fahrzeuge. Volkswagen sieht sich in China einer wachsenden Zahl …