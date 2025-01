Onera Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der Schlafdiagnostik und -überwachung, freut sich, die Ernennung von Maria Sainz zur neuen Chair of the Board of Directors bekannt zu geben. Sainz' Erfahrung im Bereich der Gesundheitstechnologie und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz in der strategischen Führung werden für Onera Health von entscheidender Bedeutung sein, wenn das Unternehmen seine Mission verfolgt, die Patientenversorgung durch einen besseren Zugang zu kostengünstiger Heim-Polysomnographie (PSG) durch seine innovative und einzigartige Onera PSG-as-a-Service-Lösung zu verbessern.

Maria Sainz verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Medizinproduktebranche und hatte Führungspositionen bei mehreren renommierten Gesundheitsorganisationen inne, sowohl in privaten als auch in börsennotierten Unternehmen. Zu ihrem umfangreichen Hintergrund gehören leitende Positionen in den Bereichen strategische Planung, Betriebsmanagement und Geschäftsentwicklung, die sie zu einer hoch angesehenen Fachkraft auf diesem Gebiet gemacht haben. Neben ihrer Fähigkeit, komplexe Geschäftsstrategien umzusetzen, ist Sainz für ihre Erfolge bei der Skalierung von Medtech-Organisationen bekannt und spielte bei mehreren Exits eine Schlüsselrolle. Zuletzt war Sainz unabhängiges Vorstandsmitglied von Shockwave Medical, das von Johnson Johnson in einer milliardenschweren Transaktion übernommen wurde. Diese Erfolgsbilanz unterstreicht ihr starkes Engagement für die Förderung von Innovationen und die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse.

"Wir freuen uns, Maria Sainz als unsere neue Chair of the Board begrüßen zu dürfen", sagte Ruben de Francisco, Gründer und CEO von Onera Health. "Marias umfassende Erfahrung in den USA und Europa wird für das Wachstum unseres Unternehmens von unschätzbarem Wert sein. Ihre Führung wird dazu beitragen, unsere strategische Vision mit unseren kommerziellen und operativen Zielen in Einklang zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Führungsqualitäten von entscheidender Bedeutung sein werden, wenn wir den Zugang zu erschwinglichen, umfassenden Schlafuntersuchungen durch unsere Heim-Polysomnographie-Lösung weiter verbessern."

Maria Sainz fügte hinzu: "Ich fühle mich geehrt, diese Rolle bei Onera Health zu übernehmen. Schlaf ist ein entscheidender Faktor für die allgemeine Gesundheit und wirkt sich auf alles aus, von der kognitiven Funktion bis hin zum emotionalen Wohlbefinden. Die Möglichkeit, den PSG-Goldstandard-Test in die häusliche Umgebung zu bringen, ist äußerst innovativ und wird für Patienten, Ärzte und Anbieter von hohem Wert sein. Ich freue mich darauf, mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Qualität der Versorgung verbessern, die Schlafspezialisten ihren Patienten bieten. Diese Initiative verkörpert das Engagement für die Verbesserung der Gesundheitsergebnisse für Menschen auf der ganzen Welt."

Sainz ist derzeit CEO von Hyperfine. Zuvor war sie President und CEO von AEGEA Medical, Cardiokinetix und Concentric Medical, Inc. Darüber hinaus war sie Mitglied des Vorstands mehrerer Healthtech-Unternehmen, darunter Spectranetics Corp., Avanos Medical, Orthofix Medical Inc., Atrion Corp. und Shockwave Medical, sowie mehrerer anderer Privatunternehmen. Ihre Expertise in bahnbrechenden Start-ups im Bereich Gesundheitstechnologie passt perfekt zum Engagement von Onera Health, Technologien zur Bewältigung dringender Herausforderungen im Gesundheitswesen im Bereich der Schlafmedizin zu nutzen.

Onera Health steht vor einem bedeutenden Wachstum und Innovationen, und mit Maria Sainz an der Spitze des Board of Directors ist das Unternehmen gut positioniert, um neue Chancen zu nutzen und seine Vision der Umgestaltung der Schlafdiagnostik und -überwachung voranzutreiben.

Über Onera

Onera Health ist führend in der Umgestaltung der Schlafmedizin und der Fernüberwachung. Ihre bahnbrechenden diagnostischen Lösungen und Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, Millionen von Menschen zu helfen, die mit schlafbezogenen Beschwerden zu kämpfen haben, und gleichzeitig auch andere medizinische Bereiche zu beeinflussen, indem sie verschiedene chronische Erkrankungen überwachen und so letztlich die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten weltweit verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens liefern Ärzten in einer Vielzahl von klinischen und nicht-klinischen Umgebungen umfassende Schlaf-Testdaten, um die Patientenversorgung zu optimieren und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Onera hat Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter onerahealth.com

