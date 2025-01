Krypto-Experte sicher: So schnell wird Bitcoin auf 1,5 Mio. $ steigen

Bitcoin startet in das Jahr 2025 volatil. Erst gab es einen deutlichen Wertzuwachs, dann kam die heftige Korrektur. Nun hat sich Bitcoin intraday vom Verlaufstief bereits wieder erholt. Grundsätzlich entspricht eine Januar-Korrektur im Folgejahr nach dem Bitcoin-Halving der historischen Saisonalität. Dennoch hat der Kursanstieg über 100.000 US-Dollar die Fantasie angefacht.

Langfristig könnte die wertvollste Kryptowährung der Welt noch viel Kurspotenzial haben. Experten sehen sogar die Chance, dass Bitcoin auf 1,5 Millionen US-Dollar steigen wird.

Krypto Prognose: 1,5 Mio. $ pro Bitcoin - hat der Experte Recht?

Dabei referiert der Krypto-Experte auf das folgende Modell. Das sogenannte Metcalfe's Law besagt, dass der Wert eines Netzwerks proportional zum Quadrat seiner Nutzeranzahl ist. Bei Bitcoin bedeutet dies: Je mehr Menschen das Netzwerk nutzen, desto höher wird sein potenzieller Wert. Da Bitcoin als Wertspeicher auf Akzeptanz und Teilnehmer angewiesen ist, steigt der Preis langfristig mit wachsender Adoption. Mehr Nutzer führen zu einer höheren Netzwerknachfrage, was Angebot und Nachfrage beeinflusst. Bitcoin hat durch steigende Wallet-Adressen und Transaktionen gezeigt, dass Metcalfe's Law anwendbar ist. Zudem verstärkt das begrenzte Angebot von 21 Millionen BTC den preistreibenden Effekt bei wachsender Nutzung.

The year is 2035. Bitcoin is at - and you can hold me to this - $1.5 million. And somewhere someone is asking "Is now a good time to buy Bitcoin?" pic.twitter.com/BmuQnqlOSt - Timothy Peterson (@nsquaredvalue) January 8, 2025

Laut Analyst Timothy Peterson könnte Bitcoin darauf basierend im Jahr 2035 bei 1,5 Millionen US-Dollar stehen. Der Experte verweist auf das langfristige Wachstumspotenzial, getrieben durch steigende Netzwerkeffekte und begrenztes Angebot von BTC.

Geduld bei Bitcoin: Der Bull-Run kommt noch

Während langfristig also viel Hoffnung besteht, müssen Anleger kurzfristig noch etwas Geduld mitbringen. Der Analyst Michael van de Poppe betont, dass Anleger im aktuellen Flash-Crash besonnen agieren sollten, da kurzfristige Schwankungen Teil des Marktzyklus sind. Der Experte erwartet, dass Bitcoin zunächst die tieferen Liquiditätsbereiche testet, bevor eine Erholung einsetzt. Der eigentliche Bull-Run könnte nach dieser Korrekturphase beginnen. Zudem verweist er auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten als wichtiges Makro-Event.

Patiently waiting for Bitcoin to take the liquidity beneath the lows and bounce back up.



Tomorrow is the big unemployment day signalling how this month likely is going to look like. pic.twitter.com/OC9H1C0Mj8 - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 9, 2025

Der 100-Tage-Durchschnitt des MVRV (Market Value to Realized Value) dient ferner als Indikator zur Identifizierung von Marktspitzen. Eine neue Analyse von CryptoQuant zeigt, dass in früheren Zyklen ein MVRV-Wert von 3 das Top signalisiert hat, während der aktuelle Wert bei 2,14 liegt. Dies offenbart, dass Bitcoin das Zyklushoch noch nicht erreicht hat. So könnte das nächste Hoch in den kommenden Monaten auftreten, sobald der MVRV-Wert weiter ansteigt.

Krypto-Tipp: WEPE auf 45 Mio. $ - Meme-Coin & Trading-Community

Einige Anleger diversifizieren dennoch weg von Bitcoin in kleinere Coins, um höhere potenzielle Renditen zu erzielen. Während Bitcoin als etabliert gilt, bieten kleine Coins oft höhere Volatilität und damit größere Gewinnchancen. Diversifikation erhöht die Chancen, von starken Kursgewinnen einzelner Projekte zu profitieren, während BTC das Basis-Investment bleibt.

Der Krypto-Presale von Wall Street Pepe (WEPE) hat mit einem Kapitalzufluss von rund 45 Millionen US-Dollar große Aufmerksamkeit erregt. Dieses frühe Interesse deutet auf das Potenzial hin. WEPE könnte als innovativer Meme-Coin im Jahr 2025 eine zentrale Rolle spielen. Dabei kombiniert das Projekt die typischen Eigenschaften von Meme-Coins mit einer funktionalen Community für Trader. Das Ziel ist es, nicht nur auf Hypes zu setzen, sondern auch langfristigen Mehrwert zu bieten.

Der Fokus liegt auf Transparenz und Wissensaustausch, um den Zugang zum Kryptomarkt zu verbessern. Ein Belohnungssystem sorgt dafür, dass aktive Mitglieder für erfolgreiche Trades mit WEPE-Tokens belohnt werden. Das Projekt richtet sich damit bewusst an Kleinanleger, die oft von großen Marktteilnehmern benachteiligt werden. Krypto-Wale dominieren auch in 2025 meist die Märkte, was kleinere Akteure unter Druck setzt. Wall Street Pepe möchte dieser Ungleichheit entgegenwirken, indem es eine Gemeinschaft fördert, die sich gegenseitig unterstützt und Wissen teilt. Mit dieser Ausrichtung erinnert die Initiative an das bekannte WallStreetBets-Phänomen.

Insgesamt wird es 200 Milliarden WEPE Token geben, wobei 20 Prozent davon im Presale zur Verfügung stehen. Ein Teil der Tokens wird für Staking-Rewards genutzt, sodass Anleger passives Einkommen generieren können. Der größte Anteil von 38 Prozent wird in Marketingmaßnahmen investiert, um das Projekt weiter zu etablieren. Zusätzliche Anteile fließen in Liquidität und Trading-Prämien. Anleger, die frühzeitig investieren, profitieren von schrittweisen Preiserhöhungen und können somit potenzielle Buchgewinne aufbauen.

Wer in WEPE investieren möchte, besucht einfach die Website und verbindet das Wallet. Im Anschluss können die Anleger ETH, USDT oder BNB gegen WEPE tauschen.

