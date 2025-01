Mit einem Plus von rund 193 Prozent gehörte die Aktie von Robinhood zu den größten Gewinnern des Jahres 2024. Auch im neuen Jahr steht bereits ein Plus von rund zehn Prozent an der Kurstafel. Rückenwind lieferten dabei zuletzt auch positive Analystenkommentare. Ist der AKTIONÄR-Depotwert nach wie vor ein Kauf?In einer Branchenstudie hat die US-Investmentbank JPMorgan kürzlich Vermögensverwalter, Börsenbetreiber und Broker in den USA unter die Lupe genommen. Letzteren gaben die Analysten dabei unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...