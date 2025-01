München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 9. Januar, um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.9. Januar 202520:15 - 20:25 UhrBrennpunkt: Feuer in KalifornienModeration: Ellen EhniVerheerende Waldbrände wüten gerade in Los Angeles. Tausende Häuser sind bereits zerstört, viele Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Laut US-Medien ist es die schlimmste Feuerkatastrophe in der Geschichte der Region. Wir zeigen das Ausmaß der Zerstörungen und analysieren die Ursachen. Moderatorin Ellen Ehni spricht unter anderem mit Karsten Schwanke, Meteorologe beim ARD-Wetterkompetenzzentrum.Redaktion: Ingrid Bertram, Heribert Roth und Olaf WollentarskiDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:WDR Kommunikation, E-Mail: kommunikation@wdr.de, Telefon: 0221/220-7100Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5946184