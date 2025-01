Die Partner Hochtief und EWE Go haben in der ostwestfälischen Stadt Lübbecke ihren ersten gemeinsamen Ladepark im Deutschlandnetz eröffnet. Der Standort bietet vier Schnellladesäulen mit zwei Ladepunkten, die jeweils eine Leistung von mindestens 200 Kilowatt - wie im Deutschlandnetz vorgegeben - zur Verfügung stellen. Der erste Ladepark, der im vergangenen Sommer von der Planungs- in die Bauphase ging, war jedoch der Schnellladestandort in Duderstadt. ...

