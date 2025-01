Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Firmenübernahme

LLB schliesst Übernahme der ZKB Österreich erfolgreich ab



09.01.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vaduz, 9. Januar 2025. Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat die Zürcher Kantonalbank Österreich AG übernommen. Am 1. Juli 2024 hatte die LLB den Kaufvertrag zum Erwerb der Bank mit Standorten in Salzburg und Wien unterzeichnet. Plangemäss ist nun der formale Abschluss der Transaktion erfolgt. Die LLB hat per 9. Januar 2025 100 Prozent des Aktienkapitals der Zürcher Kantonalbank Österreich AG übernommen. Die Behörden hatten vorgängig die aufsichts- und kartellrechtlichen Bewilligungen erteilt. Die Übernahme umfasst ein Kundenvermögen in der Grössenordnung von insgesamt rund EUR 3.4 Mia. (rund CHF 3.2 Mia.). Die neue Gruppengesellschaft soll, vorbehaltlich der Genehmigung der österreichischen Finanzmarktaufsicht, Mitte des Jahres mit der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG fusioniert werden und bis zum Fusionszeitpunkt voraussichtlich unter dem Namen LLB Bank AG firmieren. «Wir freuen uns, dass wir den Erwerb der ZKB Österreich planmässig abschliessen konnten», so Group CEO Gabriel Brenna. «Mit dieser Übernahme erreichen wir einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie ACT-26: Wir bauen unsere starke Position in Österreich weiter aus und verbreitern unsere Basis für künftiges Wachstum.» Ideale Ergänzung Österreich ist neben Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland einer der vier Heimmärkte der LLB-Gruppe. Seit 2009 ist sie mit ihrer Tochtergesellschaft Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG am Standort Wien aktiv und hat in den letzten 15 Jahren das Vermögensverwaltungsgeschäft in Österreich durch starkes organisches Wachstum und durch Akquisitionen signifikant ausgebaut. Mit der Übernahme der ZKB Österreich stärkt die LLB Österreich ihre Position als eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich. «Die ZKB Österreich ist die ideale Ergänzung für uns: Wir verfügen über vergleichbare Geschäftsmodelle und passen auch kulturell hervorragend zusammen», sagt Natalie Flatz, Vorsitzende des Aufsichtsrates der LLB Österreich. «Besonders attraktiv ist unsere neue starke Präsenz in Salzburg und damit die grössere Nähe zu unseren Kunden in Westösterreich. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserem einzigartigen Angebot an Anlagekompetenz und massgeschneiderter Beratung unsere jetzt schon sehr starke Position in Österreich weiter ausbauen werden.» Geplante Zusammensetzung des Vorstandes Nach dem Mitte 2025 geplanten Zusammenschluss der LLB Bank AG mit der LLB Österreich wird sich der Vorstand wie folgt zusammensetzen: Robert Löw, CEO der LLB Österreich, bleibt Vorstandsvorsitzender. Harald Friedrich, stellvertretender CEO, und CFO Gerd Scheider bleiben auch künftig im Vorstand der LLB Österreich. Christian Nemeth, aktuell Vorstandsvorsitzender der ZKB Österreich, stösst als viertes Mitglied dazu und wird das neu geschaffene Ressort Asset Management verantworten. Die anderen beiden Vorstandsmitglieder der ZKB Österreich bleiben dem Unternehmen auch nach der geplanten Fusion weiterhin verbunden: Silvia Richter übernimmt die Bereichsleitung des bestehenden Private Banking Wien Teams. Michael Walterspiel unterstützt die reibungslose Integration bis Anfang 2026 als Integration Manager. Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung vom 2. Juli 2024: «LLB übernimmt Zürcher Kantonalbank Österreich AG» Wichtige Termine • Freitag, 21. Februar 2025, Veröffentlichung Jahresergebnis 2024 • Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'261 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 109.9 Mia. Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG ist mit einem betreuten Vermögen von über EUR 32.0 Mia. (Stand 31.12.2023) und mehr als 230 Mitarbeitenden eine der führenden Vermögensverwaltungsbanken in Österreich. Als 100-prozentige Tochter der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), Vaduz, profitiert die LLB Österreich zusätzlich von der Stabilität und hervorragenden Bonität ihrer Eigentümerin und kann auf die über 160-jährige Erfahrung des traditionsreichsten Finanzinstituts im Fürstentum Liechtenstein bauen. Österreich ist neben Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland einer der vier erklärten Heimmärkte der LLB-Gruppe. Kontakt

Liechtensteinische Landesbank AG

Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability

T +423 236 82 09 | communications@llb.li | llb.li

Ende der Adhoc-Mitteilung