Errungenschaften 2024, die deutliche Anzeichen für Wachstum in allen Geschäftsbereichen zeigen

Agendia Inc. gab heute einen Überblick über die wichtigsten Meilensteine des Unternehmens 2024. Zu diesen Updates gehören bedeutende Fortschritte bei der Erweiterung des Marktzugangs, Produktinnovationen, kommerzielles Wachstum, Fortschritte in der Forschung sowie wichtige Partnerschaften und Auszeichnungen.

"Im vergangenen Jahr hat Agendia große Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Präzisionsonkologie und der genomischen Tests erzielt. Wir haben in mehreren Aspekten unseres Geschäfts Erfolge erzielt, darunter die globale Expansion und die klinische Einführung unserer firmeneigenen Tests MammaPrint und BluePrint die Weiterentwicklung unserer klinischen Meilensteine, die Erweiterung unseres globalen Marktzugangs und die Bildung starker Partnerschaften mit Berufs- und Interessenverbänden", sagte Mark R. Straley, Chief Executive Officer von Agendia. "Unsere Mission, Patienten und ihre Pflegeteams mit biologisch fundierten Erkenntnissen für eine optimale Behandlungsplanung zu unterstützen, bleibt das Markenzeichen unserer patientenorientierten Philosophie. Das außergewöhnlich talentierte Team von Agendia ist bestrebt, Ärzten und ihren Patienten die Möglichkeiten genomischer Tests zugänglich zu machen und klinische Erkenntnisse für bessere Ergebnisse zu liefern. Die Umsetzung unserer wichtigsten Prioritäten wird die Dynamik 2025 weiter vorantreiben."

Im Folgenden sind die wichtigsten Meilensteine aufgeführt, die Agendia 2024 erreicht hat:

Marktzugang

Erreichtes Wachstum von Jahr zu Jahr und Ausbau des Marktanteils, da das Vertriebsteam mit Kunden zusammenarbeitete, um kontinuierlich biologisch fundierte Erkenntnisse zu liefern, die bei Behandlungsentscheidungen helfen.

Ausbau der Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft der Kostenträger für medizinische Leistungen durch die Teilnahme an zahlreichen Anbieterprogrammen und Präsentationen, was dazu führte, dass unsere Tests von mehr als 90 der Kostenträger in den USA übernommen wurden, sowie Erweiterung der Abdeckung um Kernbiopsieproben als Teil der bestehenden MammaPrint-Abdeckungsrichtlinien.

Aufnahme von Blueprint in die 2024er-Version der deutschen Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie (AGO) als prädiktiver Faktor für die Entscheidungsfindung bei neoadjuvanter Chemotherapie.

Erhielt die Zertifizierung nach der EU-Verordnung über In-vitro-Diagnostika (IVDR) für drei Produkte, darunter MammaPrint FFPE Microarray, BluePrint FFPE Microarray und MammaPrint und BluePrint NGS Kit. Diese Zertifizierung wurde um die prädiktive Aussage erweitert.

Produktwachstum und Innovation

Auf der 14. Europäischen Brustkrebskonferenz wurden neue klinische Daten zu Agendias Test ImPrintTN (nur für Forschungszwecke) aus der I-SPY-2-Studie bei Patientinnen mit dreifach negativem Brustkrebs vorgestellt, die den Nutzen des Tests bei der Bereitstellung genauerer Vorhersagen zum Ansprechen auf gängige Immuntherapien aufzeigen.

Klinische Meilensteine und Fortschritte in der Forschung

Der erste Patient, der MammaPrint im Rahmen der DEBRA-Studie als zusätzlichen Biomarker für die Aufnahme in die Studie verwendet hat, wurde bekannt gegeben.

Der klinische Nutzen von MammaPrint und BluePrint wurde durch Präsentationen und Abstracts auf mehreren Konferenzen erweitert, darunter: Die 41. Annual Miami Breast Cancer Conference: In zwei Posterpräsentationen wurden neue Daten aus der laufenden prospektiven Beobachtungsstudie FLEX hervorgehoben. American Society of Clinical Oncology (ASCO) : Präsentation einer umfassenden Datenreihe zu MammaPrint und BluePrint, einschließlich zweier mündlicher Vorträge und dreier Posterpräsentationen zu deren Nutzen bei der Vorhersage von 3-Jahres-Ergebnissen bei Patientinnen, die mit neo-/adjuvanter Chemotherapie behandelt werden, und deren Fähigkeit, den immunaktiven Zustand von MammaPrint-Hochrisikotumoren zu charakterisieren. Der andere ASCO-Abstract war ACT/TC, der die Fähigkeit demonstrierte, Hochrisikopatientinnen zu identifizieren, die mit einer Anthrazyklin-Therapie bessere Ergebnisse erzielen. San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) : Es wurden zwei Poster-Spotlight-Präsentationen, ein Late-Breaking-Poster und zwei Poster zum wachsenden klinischen Nutzen unserer MammaPrint- und BluePrint-Assays bei der Bereitstellung zuverlässiger Leitlinien für therapeutische Entscheidungen bei Brustkrebs im Frühstadium vorgestellt.



Hervorgehobener Nutzen von MammaPrint und BluePrint bei der erweiterten Auswahl und Entscheidungsfindung in der endokrinen Therapie: Veröffentlichung von Daten aus der NSABP-B42-Studie zur Bewertung des Nutzens von MammaPrint bei der Vorhersage des Nutzens einer erweiterten endokrinen Therapie bei Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium in der Juni-Ausgabe des Journal of Clinical Oncology. Veröffentlichung einer entscheidenden Sekundäranalyse in JAMA Network Open aus der randomisierten klinischen Phase-3-Studie IDEAL über den Nutzen von MammaPrint bei der Vorhersage des Nutzens einer verlängerten endokrinen Therapie bei postmenopausalen Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium.



Erfolgreiche Aufnahme von über 18.000 Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium in die FLEX-Studie, die voraussichtlich 30.000 Patientinnen aus einer vielfältigen Patientenpopulation aufnehmen wird.

Renommierte Partnerschaften und Auszeichnungen

Nach der Bekanntgabe einer Zusammenarbeit mit dem National Cancer Institute und dem SWOG Cancer Research Network Ende 2023 wurde das Protokolldesign und die Umsetzung einer Phase-3-Studie zur Bewertung des Einsatzes von Immuntherapie bei Patientinnen, die als MammaPrint High 2 eingestuft wurden, abgeschlossen.

Die Mitbegründerin von Agendia, Prof. Dr. Laura van 't Veer, wurde für ihre Pionierarbeit in der molekularen Krebsdiagnostik und Brustkrebsforschung in den letzten 30 Jahren geehrt und erhielt drei verschiedene Auszeichnungen, darunter den Luigi-Castagnetta-Preis, einen Hauptvortrag auf dem Jubiläumssymposium des Amsterdamer Antoni-van-Leeuwenhoek-Krankenhauses und den William-L.-McGuire-Gedenkvortragspreis auf dem San-Antonio-Brustkrebs-Symposium 2024.

Weiterer Ausbau unserer starken Beziehungen zu wichtigen Organisationen, bei denen es sich ausschließlich um Patientenvertretungsgruppen handelte, einschließlich Patenschaften mit den folgenden Gruppen: Dandelion Toolkit Look Learn Locate Living Beyond Breast Cancer® Susan G. Komen Foundation Tigerlily Foundation Sharsheret



"Wir bei Agendia haben uns zum Ziel gesetzt, bei der Suche nach besseren Optionen für eine personalisierte Brustkrebsbehandlung und der Verbesserung der Unterstützung für die von dieser allzu häufigen Krankheit Betroffenen eine Vorreiterrolle zu übernehmen", sagte Dr. William Audeh, Chief Medical Officer von Agendia. "Wir sind unglaublich stolz auf das, was das Team in diesem Jahr erreicht hat, und darauf, wie wir bedeutende klinische Informationen beigesteuert haben. Mit Blick auf das Jahr 2025 freuen wir uns darauf, entscheidende Erkenntnisse zu präsentieren, die die medizinische Versorgung und die Ergebnisse für Ärzte und ihre Patienten weiter verändern werden."

Die neuesten Informationen über die klinischen Fortschritte von Agendia finden Sie unter www.agendia.com.

Über Agendia

Agendia ist ein führender Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Präzisionsonkologie. Mit dem Schwerpunkt auf Brustkrebs im Frühstadium bietet Agendia zuverlässige biologische Erkenntnisse, die personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patientinnen und ihre Pflegeteams ermöglichen. Die fortschrittlichen genomischen Tests MammaPrint BluePrint, ermöglichen es Ärzten, schnell den effektivsten Behandlungsplan zu ermitteln und so das Risiko einer Unter- und Überbehandlung zu minimieren.

Agendia wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam. Das hochmoderne Labor befindet sich in Irvine, Kalifornien. Agendia wird von weltweit anerkannten Wissenschaftlern und Onkologen geleitet und hat sich zum Ziel gesetzt, genomische Erkenntnisse durch kontinuierliche Forschung voranzutreiben. Dazu gehört auch die bemerkenswerte FLEX-Studie die weltweit größte Transkriptom-Datenbank für Brustkrebs, die darauf abzielt, die Präzision bei der Behandlung von Brustkrebs zu revolutionieren. Mit Spitzentechnologie, Forschung und Innovation strebt Agendia danach, die Zukunft der Präzisionsonkologie zu gestalten und einen bedeutenden Beitrag im Kampf gegen Brustkrebs zu leisten.

Über MammaPrint

MammaPrint ist ein Genexpressions-Profiling-Test, der die spezifische Biologie eines Tumors im Frühstadium aufdeckt, um das Risiko einer Ausbreitung zu bestimmen. Als einziger von der FDA zugelassener Genexpressions-Profiling-Test zur Bewertung des Risikos einer Frau für Fernmetastasen liefert MammaPrint entscheidende Antworten, die bei der Diagnose zur Festlegung des künftigen Behandlungsplans einer Frau beitragen, einschließlich des Zeitpunkts und des Nutzens einer Chemotherapie und endokrinen Therapie. MammaPrint analysiert die Signale von 70 Schlüsselgenen im Tumor einer Frau, um ihr Risiko in vier verschiedene Kategorien einzuteilen von UltraLow über Low und High-1 bis hin zu High-2 und so einen maßgeschneiderten Behandlungsplan zu erstellen, der auf ihre Biologie und ihre Lebenspläne zugeschnitten ist.

Über BluePrint

BluePrint ist ein Genexpressions-Profiling-Test, der die treibenden Kräfte hinter dem Wachstum eines Tumors in einem möglichst frühen Stadium der Brustkrebsbehandlung einer Frau aufdeckt, um die Behandlungsplanung zu optimieren und zu personalisieren. Als einziger molekularer Subtypisierungstest, der in den USA verfügbar ist, geht BluePrint dorthin, wo die Pathologie nicht hinkommt, bietet entscheidende Erkenntnisse, auf die die Ärzte sonst möglicherweise nicht reagiert hätten, und gibt Frauen die beste Chance, zu einem Leben zurückzukehren, das nicht von Krebs bestimmt wird. BluePrint misst die Aktivität von 80 Schlüsselgenen, die am Wachstum eines Tumors beteiligt sind, um einen Tumor als Luminal-, HER2- oder Basal-Typ zu klassifizieren, die jeweils unterschiedliche Behandlungswege erfordern. Durch die Aufdeckung der spezifischen Biologie des Tumors einer Frau kann BluePrint häufig falsch klassifizierte, aber hochaggressive Basal-Tumoren erkennen, sodass Frauen von Anfang an die am besten geeignete Behandlung erhalten können.

