Frankfurt am Main (ots) -Die Dokumentation Plastic Fantastic ist ab Sonntag (12. Januar) kostenlos in der ZDF-Mediathek (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/plastic-fantastic-100.html) abrufbar. Der Film von Isa Willinger thematisiert Umweltprobleme durch Kunststoffe und zeigt eindrucksvolle Aufnahmen von Mülldeponien, Meeresverschmutzung und Produktionsanlagen. Die Dokumentation lässt dabei sowohl Umweltaktivisten als auch Wissenschaftler und Industrievertreter zu Wort kommen."Plastic Fantastic rüttelt auf, und das ist gut so", sagt Dr. Christine Bunte, Hauptgeschäftsführerin von Plastics Europe Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger, "Die Herausforderungen, die im Film gezeigt werden, müssen gelöst werden. Der Film blendet allerdings größtenteils aus, welche Fortschritte es bereits bei der Kreislaufführung von Kunststoffen gibt und spiegelt in keiner Weise die hohen Sicherheitsstandards für Mensch und Umwelt wider, die in der europäischen Chemie- und Kunststoffindustrie seit Jahren gelten."Laut aktuellen Zahlen zur Kunststoffproduktion bestehen 19,5 Prozent der neu produzierten Kunststoffe in Europa mittlerweile aus recycelten oder biobasierten Rohstoffen. Nach Prognosen von Plastics Europe könnte dieser Anteil bis 2050 auf 65 Prozent steigen.Für mehr Hintergründe zum Film und zur Defossilisierung der Kunststoffindustrie (https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2023/11/ExecutiveSummaryTranslations_GERMAN-1.pdf), kontaktieren Sie bitte Bettina Dempewolf, Leiterin Kommunikation, bettina.dempewolf@plasticseurope.de (+49 171 9713962)