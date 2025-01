Die Vossloh-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen merklichen Rückgang und schloss bei 41,20 EUR, was einem Minus von 0,6 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 40,90 EUR und 41,70 EUR, wobei das Handelsvolumen bei 6.696 Aktien lag. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 51,40 EUR, das am 29.07.2024 erreicht wurde. Dies entspricht einer Differenz von knapp 25 Prozent. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 58,25 EUR an.

Verbesserte Ertragslage im dritten Quartal

Die Geschäftszahlen des dritten Quartals 2024 zeigen eine positive Entwicklung beim Gewinn je Aktie, der von 0,52 EUR im Vorjahr auf 0,74 EUR anstieg. Allerdings ging der Quartalsumsatz um 8,18 Prozent auf 298,70 Millionen EUR zurück. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,14 EUR. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 1,05 EUR auf 1,21 EUR je Aktie erwartet.

