Köln (ots) -Mit der neuen Farbvariante aus samtroten Burgunder- und Kupfertönen sowie einer keramisch anmutenden Oberfläche setzt Dyson elegante Akzente für das Haarstyling.Bei der Entwicklung seiner Produkte vereint Dyson Design-Statement mit angenehmem Nutzer*innenerlebnis - dafür werden Materialien und Oberflächen auf Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit streng getestet. Die neue Valentinstags-Edition in "Samtrot und Gold" ist ab dem 20. Januar 2025 erhältlich und besticht durch eine samtig-glatte keramisch anmutende Oberfläche, die den Produkten eine unverwechselbare Eleganz und eine intensive Farbwirkung verleiht."Samtrot" ist eine zeitlose Nuance, die laut Stylingexpert*innen mit allen Altersgruppen und Haartypen harmoniert. Als wahrer Klassiker prägt und inspiriert sie die Mode- und Beautywelt nachhaltig. Burgunderrot setzt elegante, neutrale Akzente, während satte Rottöne mit Intensität überzeugen.Alle Produkte der Valentinstags-Edition in Samtrot und Gold in der ÜbersichtDyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trocknerDer Dyson Airwrap i.d. hebt das Styling auf ein neues Level: Dank Bluetooth®-Technologie können Nutzer*innen ihr Haarprofil personalisieren und Locken mit nur einem Knopfdruck individuell kreieren. Neu dabei sind zwei Aufsätze: Während der Konische Airwrap Lockenaufsatz für definierte, engere Locken sorgt, bringt der Wellen und Locken Diffusor gewelltes Haar noch besser zur Geltung. Optimiertes Styling - individuell abgestimmt und noch einfacher in der Anwendung. Der Aiwrap i.d. ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, die für unterschiedliche Haartypen und Stylinganforderungen geeignet sind.Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner mit Curly+Coily-Aufsätzen:- Wellen und Locken Diffusor: Neuer Diffusor-Aufsatz mit zwei Luftstrommodi: Er verleiht natürlichem Haar mit Locken und Wellen mehr Volumen, Textur und Definition.[1]- Kammaufsatz mit breiten Zacken[2]: Unterstützt das Formen und Verlängern von lockigem und krausem Haar während des Trocknens.- Konischer Airwrap Lockenaufsatz: Entwickelt, um näher am Haaransatz[3] zu stylen und so definiertere Locken zu erzielen.- Feste Smoothing Bürste: Für glatte, gerade Styles bei Haaren, die zu Frizz neigen.[4]- Große runde Volumenbürste: Mit großem Bürstenkopf und langen, feinen Borsten, die Luft ins Haar leiten. Sie verleiht Fülle und Volumen, während sie Spannung erzeugt, um das Haar während des Trocknens in Form zu bringen.- Aufsatz für schnelles Trocknen: Zum schnellen Trocknen vor dem Styling. Trocknet das Haar von nass auf feucht und bereitet es optimal für das Styling vor.Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner mit Straight+Wavy-Aufsätzen:- Trocknungs- und Flyaway-Smoothing-Aufsatz: Trocknet, glättet und reduziert abstehende Haare. Zwischen kraftvollem Föhnen oder schnellem Antrocknen wählen und in den Glättungsmodus wechseln, um fliegende Haare zu bändigen und ein glattes, glänzendes Finish zu erzielen.- 40 mm Airwrap langer Lockenaufsatz: Lockere, schwungvolle Locken und Wellen in beide Richtungen - mit nur einem Aufsatz.- Konischer Airwrap Lockenaufsatz: Entwickelt, um näher am Haaransatz[5] zu stylen und so definiertere Locken zu erzielen.- Weiche Smoothing Bürste: Feines Haar formen mit verbesserter Kontrolle - für glatte Styles dank optimiertem Coanda-Luftstrom.- Große runde Volumenbürste: Mit großem Bürstenkopf und langen, feinen Borsten, die Luft ins Haar leiten. Sie verleiht Fülle und Volumen, während sie Spannung erzeugt, um das Haar während des Trocknens in Form zu bringen.- Aufsatz für schnelles Trocknen: Zum schnellen Trocknen vor dem Styling. Trocknet das Haar von nass auf feucht und bereitet es optimal für das Styling vor.Der Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler in Samtrot und Gold kostet 549 EUR (UVP) und ist in den Dyson Stores sowie unter dyson.de erhältlich.Dyson Supersonic Nural HaartrocknerDysons intelligentester Haartrockner mit Nural Sensortechnologie misst den Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, um eine gleichmäßige Temperatur zu gewährleisten. So wird die Gesundheit der Kopfhaut geschützt und der natürliche Glanz des Haares verstärkt. Zusätzlich verfügt er über eine innovative Aufsatz-Erkennungstechnologie, die das Styling erleichtert, indem sie sich die zuletzt verwendeten Einstellungen für jeden Aufsatz merkt.Die Dyson Supersonic Nural Aufsätze:- Kammaufsatz mit breiten Zacken: Entwickelt, um lockiges oder krauses Haar zu entwirren, zu formen und ihm mehr Länge zu verleihen.- Aufsatz für einen sanften Luftstrom: Ermöglicht ein schnelles und dennoch sanftes Trocknen und Stylen, sodass der Aufsatz nah an der Kopfhaut verwendet werden kann.- Styling Düse: Der Aufsatz wurde so überarbeitet, dass die Luft durch eine breitere, dünnere Öffnung geleitet wird für präzises Stylen.- Wellen und Locken Diffusor: Ein neuer, innovativer Diffusor, der in der Lage ist, den Luftstrom auf zwei verschiedene Arten zu verteilen.- Flyaway-Aufsatz: Für geschmeidige, glatte Styles. Der Coanda-Luftstrom bändigt fliegende Haare.Der Dyson Supersonic Nural Haartrockner in Samtrot und Gold kostet 499 EUR (UVP) und ist in den Dyson Stores sowie unter dyson.de erhältlich.Dyson Airstrait HaarglätterDer Dyson Airstrait Haarglätter glättet und trocknet das Haar in einem Schritt - nur mit Luft. Durch den Verzicht auf Heizplatten werden sowohl Hitzeschäden als auch mechanische Belastungen reduziert. Das Gerät eignet sich für verschiedene Haartypen und kreiert natürliche, glatte Styles mit Fülle und Bewegung, während die Gesundheit des Haares erhalten bleibt. Das Ergebnis: starkes Haar mit einem natürlichen Look.Der Dyson Airstrait Haarglätter in Samtrot und Gold kostet 499 EUR (UVP) und ist in den Dyson Stores sowie unter dyson.de erhältlich.Perfekt abgestimmt auf die Dyson Tools: Die Dyson Chitosan StylingprodukteFür länger anhaltende Styles hat Dyson seine ersten Produkte entwickelt, die Haarpflege mit Styling verbinden: die Dyson Chitosan Produktreihe, die speziell auf die Dyson Haarpflegetechnologien abgestimmt ist. Herzstück der Cremes und Seren ist Chitosan, ein komplexes Makromolekül aus Austernpilzen, das die Grundlage der Dyson Triodetic Technologie bildet. Die Produktreihe ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt Forschung und Investitionen in die Haargesundheit. Mit diesem Schritt in die Welt der Formulierungen eröffnet Dyson ein neues Kapitel und erweitert sein Engagement um die Erforschung innovativer Inhaltsstoffe.Die Dyson Chitosan Haarstyling-Produkte sind in den Dyson Stores sowie unter dyson.de erhältlich. Der Preis für die Flaschen in Originalgröße liegt bei 59 EUR (UVP), für das Nachfüllpack bei 54 EUR (UVP).Ganz einfach geschmeidige, wellige Looks kreierenDyson Styling Ambassador Matthew Collins gibt eine Step-by-Step-Anleitung für perfekte Waves mit dem Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler:1. Vorbereitung: Beginne mit handtuchtrockenem, feuchtem Haar. Trage die Dyson Chitosan Pre-Styling-Creme auf, um die Wellen den ganzen Tag beizubehalten.2. Einstellung: Stelle den Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler auf maximale Leistung und die höchste Temperatur ein.3. Vortrocknen: Verwende entweder die feste oder die weiche Smoothing-Bürste, um das Haar zu etwa 80 Prozent zu trocknen.4. Partien abteilen: Dieser Schritt ist entscheidend für optimale Ergebnisse - teile das Haar in einzelne Partien.5. Styling-Aufsatz wechseln: Wechsle auf den 40-mm-Lockenaufsatz.6. MyDyson App: Verbinde deinen Airwrap i.d. mit der MyDyson App, um dein individuelles Haarprofil zu erstellen. Dieses enthält alle wichtigen Informationen, die das Programm benötigt, um dir deine personalisierte Stylingsequenz (i.d. curl) zusammenzustellen und dir einen Timer für das Aufwickeln, Stylen und Fixieren deiner Haare zu liefern.7. i.d. curl aktivieren: Drücke die Ein-/Aus-Taste vollständig nach oben, um die i.d. curl Stylingsequenz zu aktivieren. Diese beginnt dann automatisch.8. Stylingsequenz: Nimm einen Haarabschnitt und halte ihn an das Gerät, bis die Haare angezogen werden. Die i.d. curl Stylingsequenz erstellt automatisch einen Timer, damit du es nicht tun musst. Sobald der Timer beginnt, wird dein Haar aufgewickelt und gestylt. Zum Schluss aktiviert das Gerät ebenfalls automatisch die Kaltstufe, um die Locke zu fixieren. Anschließend wird der Luftstrom auf ein Minimum reduziert, damit die Locke gelöst werden kann.9. Wiederholen: Gehe dann zum nächsten Haarabschnitt über und wiederhole diesen Vorgang im gesamten Haar. Variiere die Richtung des Luftstroms, um einen natürlichen, lässigen Beach-Look zu kreieren.Hier (https://www.dyson.de/haarpflege/styling-anleitung?srsltid=AfmBOop-_H18WG8hQerPES7mZTD2UO2EeBiPJk5D5SGF_9olWG0brUd8) gibt es noch mehr How-To-Anleitungen und Inspirationen.Bildmaterial zum Download: Dyson Valentinstags-Edition in Samtrot und Gold (https://drive.google.com/drive/folders/1oa9aW7Jj5_v-SzAWNwAZVidwqiAL6nqD?usp=drive_link)[1] Im Vergleich zu luftgetrocknetem Haar[2] Der Kammaufsatz mit breiten Zacken ist nur in den westlichen Märkten, Indien und ANZ erhältlich.[3] Im Vergleich zum 30 mm Airwrap langer Lockenaufsatz[4] Im Vergleich zu den ursprünglichen Dyson Airwrap Smoothing-Bürsten[5] Im Vergleich zum 30 mm Airwrap langer Lockenaufsatz